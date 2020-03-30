Koronavirüs salgını - Gölbaşı'nda Umreden dönenlerle ilgilenen doktor: 'Umreden dönenlerin hepsine...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Koronavirüs salgını - Gölbaşı'nda Umreden dönenlerle ilgilenen doktor: 'Umreden dönenlerin hepsine... - Haber
Kredi Yurtlar Kurumu, Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Ankara, Sağlık
BBC

Koronavirüs salgını - Gölbaşı'nda Umreden dönenlerle ilgilenen doktor: 'Umreden dönenlerin hepsine...

Umreden dönen ve Gölbaşı'ndaki öğrenci yuırtlarında karantinada kalan 3 bin 135 kişinin 14 günü dolmasına rağmen, 100'ün üzerinde kişide koronavirüs tespit edildiği için tahliyeleri durduruldu.

30.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:35
Koronavirüs salgını - Gölbaşı'nda Umreden dönenlerle ilgilenen doktor: 'Umreden dönenlerin hepsine...

Umre dönüşü Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilen karantina altındaki 3 bin 135 kişiden bir kısmında koronavirüs tespit edildi.

2 bin kişiden az olan ve 15 Mart'ta gelen ilk kafilenin ardından birkaç gün arayla gelerek 3 bin 135 kişiyi bulan bu kişilerin karantina süresi 29 Mart'ta doluyordu.

Ancak aralarında koronavirüs testi yapılan ve pozitif çıkan 100'ün üzerinde kişi olduğu için, karantina süresinin en az bir hafta daha uzatılmasına karar verildi.

Test sonucu pozitif çıkanlar çoğunlukla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Pazar ve pazartesi günleri memleketlerine geri gönderilmeleri planlanan kişiler, yurtlarda kalmaya devam ediyor.

Gölbaşı'ndaki yurtlarda kalanların durumuyla ilgilenen bir sağlık çalışanı, BBC Türkçe'ye yurtlardaki son durumla ilgili bilgi verdi.

Buna göre Gölbaşı KYK'daki beş blokta bulunan umreden dönüş yapanlar için, her bir blokta ilk aşamada birer doktor birer de hemşire görevlendirildi.

İlk gün yapılan taramalarda kronik hastalığı olanlar ve ateşi olanlar yakın takibe alındı, daha önceden kullandığı reçeteli ilacı olan ancak bu ilacı yanına umre dönüşüne yetecek kadar almış olanlar için ilaç sağlandı.

'Virüs yayılmış olabilir'

Umreden dönen herkese test yapılmadı. İlk günün ardından gündelik kontroller devam etti, herhangi bir şikayetle 112 ekibine başvuran ve hastaneye sevk edilen herkes sağlık taramasından geçti, Covid-19 belirtisi gösterenlere test yapıldı.

İlk aşamada tek bir blokta kalanların yüzde 30'u, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle diğer hastanelere yatışı yapıldı.





İsmini vermeden yurtlardaki durumu anlatan doktor, ilk günlerde yeterince önlemin alınamadığını, bu sebeple virüsün yayılmış olabileceğinden endişe edildiğini söylüyor:

"Aile olanlar bir odada kalıyor. Odalar 4 kişilik. 4 kişi kalan da var, tek kalan da var.

"İlk günlerde odalar arasında misafirliğe gidip geliyorlardı, her gittiğimizde uyarıp odalarına geri gönderiyorduk. Hepsine bir arada toplu yemek de verilmişti.

"Aralarında gençler de var. İlk günlerde kontrole gidildiğinde birinin elinde voleybol topuyla odaları gezdiği, diğerlerini bahçeye top oynamaya çağırdığını gören doktorlar oldu. Sürekli zorla odalarına göndermeye çalışıyorduk.

"Tabii bu ilk günlerin karmaşasıydı, neden orada olduklarını tam olarak anlayamamışlardı. Bazıları gördükleri ilk yetkilinin biz doktorlar olduğunu söyledi, birçok soru sordu. Sonradan odaların önünde görevliler artırıldı, yemekler odalara gönderilmeye başladı.

"Ama biz yine de ilk günlerdeki durum sebebiyle hepsine potansiyel pozitif gözüyle bakıyoruz. Muhtemelen virüslü olmayanlar da o ilk günlerde kapmış olabilir. Bu sebeple en ufak bir şikayetle gelenin de sağlık taramasını yapıyoruz. Elimizdeki testlerin tümünü umreden gelenler için kullanmadık ama çoğunu onlara ayırmaya çalıştık. Aralarında bebekler, çocuklar da var."

'KYK yurtlarında kalış uzayabilir'

İlk aşamada hem şu an kullanılan Gölbaşı Devlet Hastanesi binası, hem de hastanenin birkaç ay sonra taşınması planlanan yeni binasına hızlıca yatak yerleştirilerek, umreden dönenler ve şikayeti olanlar buralara sevk edildi.

Ardından bu iki hastane karantina hastanesi olarak büyük oranda Covid-19 hastalarına ayrıldı. Buralara durumu çok ağır olmayan hastalar yerleştirildi, durumu ağır olanlar ise Şehir Hastanesi ve GATA'ya sevk edildi.

Daha önce tüm teçhizatı Ankara Şehir Hastanesi'ne taşınan Zekai Tahir Kadın Doğum Hastanesi'nde de izole odalar oluşturularak yeniden kullanıma açıldı. Durumu ağır olmayan Covid-19 hastaları buralara da yerleştirildi.

Umreden dönenlerin tedavisiyle ilgilenen doktorların verdiği bilgiye göre, Pazar günü boşaltılmayı bekleyen KYK yurtlarında kalış süresi, bir haftadan daha fazla uzatılabilir.

Çünkü pozitif çıkan hastalarla yurtlarda yakın temasta bulunanlara da test yapıldığında, hiçbir semptom göstermediği halde pozitif çıkanlar oldu. Bu sebeple umreden dönenler daha uzun süre gözetim altında tutulabilir.

Umreden dönenlerle ilgilenen sağlık çalışanları, bu kişilerin evlerine döndüklerinde misafirlere engel olmanın zor olduğu ve bu önlemlerin yerinde olduğu görüşünde. Koruyucu malzeme ve ekipmanın da ilk günden itibaren eksiksiz verildiğini, maske, gözlük, tulum gibi ihtiyaçların sürekli karşılandığını söylüyorlar.

Tek sıkıntılarının kalacak yer olduğunu söyleyen doktorlar, bazı hastanelerde çalışan doktorların kalacak yer olmadığı için ilk günlerin sonrasında eve dönmek zorunda olduğunu, evde aileleri ya da ev arkadaşlarından kendilerini izole etmeye çalıştıklarını söyledi. Bazı hastanelerin çalışanları içinse yurt tahsis edildiğini belirttiler.





BBC
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haber
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Haber
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Türkiye'deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı Haber
Türkiye'deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı
Çin'den gelen son haberi görünce dayanamadı! Demet'ten küfürlü tepki Haber
Çin'den gelen son haberi görünce dayanamadı! Demet'ten küfürlü tepki
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket Haber
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haber
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Sıla Hadise Seda Sayan Seren Serengil
Spor Falcao Tamer Tuna Basketbolcu Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgını - Gölbaşı'nda Umreden dönenlerle ilgilenen doktor: 'Umreden dönenlerin hepsine... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 19:17:08. #1.14#
title