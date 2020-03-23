SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Koronavirüs salgını, futbol ekonomisini nasıl etkiliyor? - Spor
Juventus, Futbol, Avrupa, Spor

Koronavirüs salgını, futbol ekonomisini nasıl etkiliyor?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle hemen hemen bütün ülkelerde spor organizasyonları askıya alındı.

23.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:00
Koronavirüs salgını, futbol ekonomisini nasıl etkiliyor?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle hemen hemen bütün ülkelerde spor organizasyonları askıya alındı. İşin futbol kısmında Avrupa’da Belarus dışında aktif bir lig bulunmazken Football Benchmark, askıya alınan liglerin ekonomisine ilişkin araştırmalar yaptı.

Araştırmaya göre koronavirüs nedeniyle liglerin durdurulması en çok İtalyan ekibi Juventus’u etkiledi. Torino ekibi, Mart ayının başından bu yana borsada %50’nin üzerinde değer kaybetti. Borussia Dortmund %45 değer kaybı yaşarken dünyanın en zengin kulüpleri arasında yer alan Manchester United, %35’e yakın değer kaybı yaşadı.

Avrupa’nın beş büyük ligi olan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1, salgının başladığı günden bu yana toplamda dört milyar dolar zarar etti. Bu ligler arasındaki en büyük pay bir milyar 250 milyon Euro ile Premier Lig’e ait.

La Liga’da 800-950 milyon Euro, Bundesliga’da 650-750 milyon Euro, Serie A’da 550-650 milyon euro, Ligue 1 de ise 300-400 milyon Euro arasında bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.

Birkaç gün önce bütün spor organizasyonlarının durdurulduğu Türkiye’de ise Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray, %40 ile %50 bandında değer kaybettiler.


Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı Spor
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı
Cristiano Ronaldo'nun test sonuçları belli oldu Spor
Cristiano Ronaldo'nun test sonuçları belli oldu
Eski başkan, 37 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti Spor
Eski başkan, 37 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Çebi'den şampiyonluk yarışındaki takımları kızdıracak sözler Spor
Çebi'den şampiyonluk yarışındaki takımları kızdıracak sözler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Spor
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Galatasaray'ın eski oyuncusu salgından korkup ülkesine döndü Spor
Galatasaray'ın eski oyuncusu salgından korkup ülkesine döndü
İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun Napoli'ye gideceğini iddia etti
İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun Napoli'ye gideceğini iddia etti
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi
Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi
Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti
Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti
Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım
Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı
Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" çağrısı
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
'Evde kal' diyen Amine Harit, nargile kafede yakalandı
"Evde kal" diyen Amine Harit, nargile kafede yakalandı
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde
Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı
Beşiktaş, Lens'in 'Ülkeme gitmek istiyorum' talebini reddetti
Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tom Hanks Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Fransa İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgını, futbol ekonomisini nasıl etkiliyor? - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 01:08:39. #1.15#
title