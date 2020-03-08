Koronavirüs salgını: Facebook tıbbi maske çılgınlığına 'dur' diyecek
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Koronavirüs salgını: Facebook tıbbi maske çılgınlığına 'dur' diyecek

Sosyal medya ağı Facebook, koronavirüs salgınını fırsata çevirenleri engellemek, korku ve paniği körüklememek için tıbbi maske ilanlarını geçici süre yasaklayacağını duyurdu.

08.03.2020 00:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 00:46
Koronavirüs salgını: Facebook tıbbi maske çılgınlığına 'dur' diyecek

Sosyal medya ağı , koronavirüs salgınını fırsata çevirenleri engellemek, korku ve paniği körüklememek için tıbbi maske ilanlarını geçici süre yasaklayacağını duyurdu.


Şirket, kurumsal veya bireysel ürün satışları için reklam verilen Facebook Marketplace'de de bir süreliğine maske reklamlarının yapılmayacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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