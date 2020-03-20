Koronavirüs salgını: En çok neyi merak ediyorsunuz? Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ve Covid-19 hastalığı ile ilgili olarak yanıtını en çok merak ettiğiniz soruyu bize gönderin, sizin için araştıralım.

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ve Covid-19 hastalığı ile ilgili olarak yanıtını en çok merak ettiğiniz soruyu bize gönderin, sizin için araştıralım.