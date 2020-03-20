Koronavirüs salgını: En çok neyi merak ediyorsunuz?
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Koronavirüs, Sağlık
BBC

Koronavirüs salgını: En çok neyi merak ediyorsunuz?

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ve Covid-19 hastalığı ile ilgili olarak yanıtını en çok merak ettiğiniz soruyu bize gönderin, sizin için araştıralım.

20.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:35
Koronavirüs salgını: En çok neyi merak ediyorsunuz?

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ve Covid-19 hastalığı ile ilgili olarak yanıtını en çok merak ettiğiniz soruyu bize gönderin, sizin için araştıralım.

BBC

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