Koronavirüs salgını: Dünya ve Türkiye'de Covid-19 ile ilgili son gelişmeler | Canlı anlatım Covid-19 salgınında vaka sayısı 30 Nisan tarihi itibariyle 3 milyon 221 bini, can kaybı ise 228 bini geçti. Dünya genelinde Covid-19 tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyonu aştı. Koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmeler

Covid-19 salgınında vaka sayısı 30 Nisan tarihi itibariyle 3 milyon 221 bini, can kaybı ise 228 bini geçti. Dünya genelinde Covid-19 tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 29 Nisan itibariyle Covid-19 nedeniyle 89 kişi daha hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 3 bin 81'ye yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 117 bin 589'a ulaşırken, 44 bin 22 hasta da sağlığına kavuştu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com