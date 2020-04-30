Koronavirüs salgını: Dünya ve Türkiye'de Covid-19 ile ilgili son gelişmeler | Canlı anlatım
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Koronavirüs salgını: Dünya ve Türkiye'de Covid-19 ile ilgili son gelişmeler | Canlı anlatım

Covid-19 salgınında vaka sayısı 30 Nisan tarihi itibariyle 3 milyon 221 bini, can kaybı ise 228 bini geçti. Dünya genelinde Covid-19 tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyonu aştı. Koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmeler

Koronavirüs salgını: Dünya ve Türkiye'de Covid-19 ile ilgili son gelişmeler | Canlı anlatım
30.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:20

Covid-19 salgınında vaka sayısı 30 Nisan tarihi itibariyle 3 milyon 221 bini, can kaybı ise 228 bini geçti. Dünya genelinde Covid-19 tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 29 Nisan itibariyle Covid-19 nedeniyle 89 kişi daha hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 3 bin 81'ye yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 117 bin 589'a ulaşırken, 44 bin 22 hasta da sağlığına kavuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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