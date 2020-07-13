Koronavirüs salgını döneminde estetik ameliyatlar neden artıyor?
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BBC

Koronavirüs salgını döneminde estetik ameliyatlar neden artıyor?

Dünyadaki birçok estetik ameliyat kliniği, koronavirüs döneminde operasyon başvurularının sayısının arttığını bildiriyor.

Koronavirüs salgını döneminde estetik ameliyatlar neden artıyor?
13.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:00

Dünyadaki birçok estetik ameliyat kliniği, koronavirüs döneminde operasyon başvurularının sayısının arttığını bildiriyor. Bu artışın nedeni olarak da, ameliyatların, maske kullanarak veya evde kalarak gizlenme kolaylığı gösteriliyor.

Estetik klinikleri yoğun talep nedeniyle, test ve temizlik gibi sıkı Covid 19 önlemleri altında açık kaldı.

BBC'nin yaptığı araştırmaya göre, ABD, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'daki bazı klinikler, dudak dolguları, yüz germe ve burun ameliyatlarında artış olduğunu açıklıyor.

Sokağa çıkma sınırlamarı sırasında Los Angeles'ta dudak dolgusu yaptıran Aaron Hernandez, "Karantinada yaptırdım çünkü, bu şekilde kendi hızımda iyileşebilecektim" dedi.

Hernandez, "Dudak yaptırmak, erkekler arasında sık rastlanan bir durum değil, bazıları bunu garip karşılayabilirdi. Bu nedenle iyileşene dek evimde olabileceğim bu dönemi tercih ettim" diyor.

Teksas'ta bir estetik cerrah olan Rod J Rohrich de daha fazla hasta kabul ettiğini doğruluyor: "Haftanın altı günü ameliyat yapabileceğimiz kadar başvuru vardı. Gerçekten inanılmazdı"

Doktor Rohrich, evde çalışma imkanlarının bunu nedeni olduğunu söylüyor:

"Yüz gerdirenler veya burun estetiği yapanlar, iyileşme sürecini evlerinde geçirme imkanları olduğu gibi dışarı çıkarken de maske takabiliyorlar. İnsanlar normal hayatlarına devam etmek istiyor ki iyi görünmek bunun bir parçası"


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Salgın döneminde estetik operasyonlar yalnızca ABD'de artmadı.

Estetik ameliyatların büyük bir sektör olduğu Güney Kore, ilk koronavirüs vakası görülen ülkelerden biriydi. Genel kısıtlamalar yerine ülke, sosyal mesafe ve evden çalışma teşviki çerçevesinde önlemlerini planladı.

Estetik ameliyat turizminin düşmesi karşısında, klinikler ülke vatandaşları için indirimli ameliyat fırsatları sundu.

Şubat ayında göz ameliyatı olan 54 yaşında bir orta okul öğretmeni, ülkede yayınlanan Joongang Daily isimli gazeteye, "gittiğim her klinik ağzına kadar doluydu" dedi.


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BBC'nin sorularını yanıtlayan BK isimli bir hastanenin sözcüsü, başkent Seul'de salgının başında yaşanan endişenin geçmeye başladığını anlatıyor:

"Hastalar, Covid 19'a karşın, ameliyat konusunda yeniden rahat olmaya başladı. Her geçen gün hasta sayısı artıyor.

"Koronavirüse karşın, geçen yılın bu zamanına kıyasla ameliyatların yarı yarıya artacağı değerlendiriliyor."

Japonya'da da genel bir sokağa çıkma kısıtlaması ile edilmedi. Ancak Başbakan Shinzo Abe, 31 Mayıs'ta olağan üstü hal ilan etti ve insanlardan evlerinde kalmasını istedi.

Buna karşın ülkedeki kliniklere başvurular da arttı.

Ülkedeki Tıbbi Estetik Kurumu, bu operasyonların çoğu kişi için zorunlu olmadığı uyarısını yaptı ve insanlardan virüsün yayılmasını engellemek için evlerinde kalmalarını istedi.

BBC
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