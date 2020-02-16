Koronavirüs salgını: Covid-19 vaka sayısında üst üste üç gün düşüş görüldü
Çin ana karasında, 142 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı bin 665'e çıktı, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 68 binin üzerinde. Çin dışında Filipinler, Japonya, Mısır ve Fransa'da da birer can kaybı olmuştu.
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, yeni adıyla Covid-19 tespit edilen yeni vaka sayısında üç gün üst üste düşüş kaydedildi. Hastalık nedeniyle ölenlerin sayısıysa bin 600'ü geçti.
Çin ana karasında, 142 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı bin 665'e çıktı, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 68 binin üzerinde. Çin dışında Filipinler, Japonya, Mısır ve Fransa'da da birer can kaybı olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle