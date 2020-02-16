Koronavirüs salgını: Covid-19 vaka sayısında üst üste üç gün düşüş görüldü

16.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:18

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, yeni adıyla Covid-19 tespit edilen yeni vaka sayısında üç gün üst üste düşüş kaydedildi. Hastalık nedeniyle ölenlerin sayısıysa bin 600'ü geçti.



Çin ana karasında, 142 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı bin 665'e çıktı, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 68 binin üzerinde. Çin dışında Filipinler, Japonya, Mısır ve Fransa'da da birer can kaybı olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle