Koronavirüs salgını: Covid-19 ile ilgili son 24 saatte neler yaşandı?
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Koronavirüs salgını: Covid-19 ile ilgili son 24 saatte neler yaşandı?

Güney Kore, Covid-19 vakalarında görülen ani artışla Çin'in ardından "en fazla vakanın görüldüğü ülke" haline gelirken, Hırvatistan ve İsviçre'de ilk kez Covid-19 vakasına rastlandı. Dünya genelinde şu ana kadar 2 bin 708 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 80 bin 407'e yükseldi.

26.02.2020 00:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 00:42
Koronavirüs salgını: Covid-19 ile ilgili son 24 saatte neler yaşandı?

, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarında görülen ani artışla Çin'in ardından "en fazla vakanın görüldüğü ülke" haline gelirken, ve 'de ilk kez Covid-19 vakasına rastlandı.


Dünya genelinde şu ana kadar 2 bin 708 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 80 bin 407'ye yükseldi. Virüsü kapanlar arasından 27 bin 878 kişi ise sağlığına kavuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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