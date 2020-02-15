Koronavirüs salgını: Covid-19'dan ölenlerin sayısı bin 500'ü aştı

15.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:47

Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölü sayısı bin 524'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 66 bin 492'ye çıktı.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki Covid-19 salgını nedeniyle son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, şüpheli vaka sayısının 8 bin 689'a gerilediğini, virüslü hastalarla temas edildiği gerekçesiyle müşahede alınanların sayısının 169 bin 39'a düştüğünü belirtti. Euronews.com'da Görüntüle