Koronavirüs salgını: Covid-19 Avrupa ekonomisini resesyona sokabilir mi?

29.02.2020 07:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 07:36

Avrupa, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomiye olası etkilerinden de endişe duymaya başladı. Özellikle İtalya'da çok sayıda vaka tespit edilmesi sonrasında, virüsün kıtaya yayılma ihtimali tüm Avrupa piyasalarında durgunluğa, bazılarında da düşüşe neden oldu.



Haftanın son işlem günü, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,38 azalarak 5.309,9 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 3,18'lik düşüşle 6.580,61 seviyesinden tamamladı. Euronews.com'da Görüntüle