Koronavirüs salgını: Covid-19 Avrupa ekonomisini resesyona sokabilir mi?
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 34 askerimiz şehit oldu, 34 askerimiz yaralandı
Haberler » Dünya » Koronavirüs salgını: Covid-19 Avrupa ekonomisini resesyona sokabilir mi? - Haberler

Koronavirüs salgını: Covid-19 Avrupa ekonomisini resesyona sokabilir mi?

Avrupa, koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomiye olası etkilerinden de endişe duymaya başladı. Özellikle İtalya'da çok sayıda vaka tespit edilmesi sonrasında, virüsün kıtaya yayılma ihtimali tüm Avrupa piyasalarında durgunluğa bazılarında da düşüşe neden oldu.

29.02.2020 07:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 07:36
Koronavirüs salgını: Covid-19 Avrupa ekonomisini resesyona sokabilir mi?

, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomiye olası etkilerinden de endişe duymaya başladı. Özellikle 'da çok sayıda vaka tespit edilmesi sonrasında, virüsün kıtaya yayılma ihtimali tüm Avrupa piyasalarında durgunluğa, bazılarında da düşüşe neden oldu.


Haftanın son işlem günü, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,38 azalarak 5.309,9 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 3,18'lik düşüşle 6.580,61 seviyesinden tamamladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler