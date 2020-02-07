Koronavirüs salgını: Çinli sağlık çalışanlarının 'maske çilesi' sosyal medyanın gündeminde
Haberler » Dünya » Koronavirüs salgını: Çinli sağlık çalışanlarının 'maske çilesi' sosyal medyanın gündeminde - Haberler

Koronavirüs salgını: Çinli sağlık çalışanlarının 'maske çilesi' sosyal medyanın gündeminde

Çinli sağlık çalışanlarının 'zorlu koronavirüs mesaisi' sosyal medyada viral oldu. Birçok hemşire ve doktorun yüzünde ve vücutlarında, uzun süre giydikleri maske ve üniformalardan dolayı izler ve yaralar meydana geldi. Kadın ve erkek bazı hemşireler daha rahat edebilmek için saçlarını kazıttı

07.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:41
Koronavirüs salgını: Çinli sağlık çalışanlarının 'maske çilesi' sosyal medyanın gündeminde

Ölümcül koronavirüs salgınının ilk görüldüğü yer olan Çin'in Vuhan şehrinde maske ve koruyucu üniformayla uzun süre çalışmak zorunda kalan hemşire ve doktorların yüzlerinde oluşan izler sosyal medyada viral oldu.


İnternet üzerinden fotoğraflarını paylaşan sağlık çalışanlarının gözlerinin altının şiştiği, yüzlerinde derin maske izlerinin oluştuğu, burun, alın ve şakak kısımlarında yaralar çıktığı görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler