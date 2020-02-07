Koronavirüs salgını: Çinli sağlık çalışanlarının 'maske çilesi' sosyal medyanın gündeminde
Çinli sağlık çalışanlarının 'zorlu koronavirüs mesaisi' sosyal medyada viral oldu. Birçok hemşire ve doktorun yüzünde ve vücutlarında, uzun süre giydikleri maske ve üniformalardan dolayı izler ve yaralar meydana geldi. Kadın ve erkek bazı hemşireler daha rahat edebilmek için saçlarını kazıttı
Ölümcül koronavirüs salgınının ilk görüldüğü yer olan Çin'in Vuhan şehrinde maske ve koruyucu üniformayla uzun süre çalışmak zorunda kalan hemşire ve doktorların yüzlerinde oluşan izler sosyal medyada viral oldu.
İnternet üzerinden fotoğraflarını paylaşan sağlık çalışanlarının gözlerinin altının şiştiği, yüzlerinde derin maske izlerinin oluştuğu, burun, alın ve şakak kısımlarında yaralar çıktığı görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle