Koronavirüs salgını: Çinli sağlık çalışanlarının 'maske çilesi' sosyal medyanın gündeminde

07.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:41

Ölümcül koronavirüs salgınının ilk görüldüğü yer olan Çin'in Vuhan şehrinde maske ve koruyucu üniformayla uzun süre çalışmak zorunda kalan hemşire ve doktorların yüzlerinde oluşan izler sosyal medyada viral oldu.



İnternet üzerinden fotoğraflarını paylaşan sağlık çalışanlarının gözlerinin altının şiştiği, yüzlerinde derin maske izlerinin oluştuğu, burun, alın ve şakak kısımlarında yaralar çıktığı görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle