Koronavirüs salgını: Çin, yurt dışındaki Vuhanlıları ülkeye geri getirecek

31.01.2020 08:35 | Son Güncelleme: 31.01.2020 08:35

Çin Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Vuhan kentinin yurt dışında bulunan sakinlerini kente geri getirmek için uçak gönderileceğini açıkladı.



Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying yaptığı yazılı açıklamada, Hubey eyaletinin, özellikle Vuhan sakinlerinin son günlerde yurt dışında yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurduklarını belirterek, "Çin hükümeti bir an önce tarifeli sivil havacılık uçağı göndererek onların (Vuhanlıların) doğrudan Vuhan'a geri getirilmesine karar vermiştir" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle