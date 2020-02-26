Koronavirüs salgını: Çin'de iyileşen hastalardan bir kısmında virüs tekrar görüldü
Çin’in Guangdong eyaletinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanıp iyileşerek taburcu edilen kişilerin bir kısmında yeniden virüse rastlandı.
26.02.2020 14:31 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:31
Çin'in Guangdong eyaletinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanıp iyileşerek taburcu edilen kişilerin bir kısmında yeniden virüse rastlandı.
Caixin gazetesinin haberine göre, Guangdong eyaletinde Covid-19'a yakalandıktan sonra taburcu edilen hastaların yüzde 14'ünde tekrar koronavirüs saptandı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com