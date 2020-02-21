Koronavirüs salgını: Çin'de araba satışlarında yüzde 92 düşüş

21.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:15

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle Şubat'ın ilk iki haftasında araba satışlarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 oranında düştüğü açıklandı.

Çin Yolcu Araçları Birliği Genel Sekreteri Cui Dongşu 1-16 Şubat arası dönemde 'neredeyse hiç kimsenin araba satın almadığını', bayilerin çoğunun salgında kapalı kaldığını söyledi.

16 günde sadece 4.909 araç satıldı

Cui'nin açıkladığı verilere göre Şubat'ın ilk haftasındaki düşüş oranı yüzde 96. Bu ayın ilk 16 gününde Çin'de sadece 4.909 araba satıldı.

Geçen yıl dönemde 59.930 araç satılmıştı.

Yaklaşık 1,4 milyar nüfuslu Çin'de 2019'da 25 milyondan fazla araç satılmıştı.

Bu arada Japon otomotiv şirketleri Nissan ve Honda, salgının merkezine yakın bölgelerde bulunan fabrikalarının açılışını 11 Mart'a kadar erteledi.

Çin'de otomobil fabrikalarının salgın nedeniyle kapalı kalması, küresel tedarik zincirini etkiliyor. On binlerce otomobil parçası Çin'de üretiliyor.

Jaguar: Bavullarla parça getirttik

Jaguar Land Rover CEO'su Ralf Speth hafta başında, şirketin bavullarla Çin'den İngiltere'ye parça getirmek zorunda kaldığını söylemişti.

Fiat Chrysler, Çin'den parça tedarikindeki zorlukların devam etmesi halinde Avrupa'daki dört fabrikasından birinde üretimi durdurmak zorunda kalabileceğini açıklamıştı.