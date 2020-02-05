Koronavirüs salgını Bulgar ekonomisini etkiledi

05.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:11

Koronavirüs salgını Bulgari ekonomisini de olumsuz etkiledi. Ülkede turizm sektörü başta olmak üzere Çin ile birçok ticari ilişkide ciddi anlamda kayıplar yaşanıyor.

Turizm acentelerinin Şubat ve Mart ayı için Çin gezilerini iptal ettiği öğrenildi. Eylül sonrası için yapılan rezervasyonlar ise, salgın tehlikesinin atlatılması ihtimali dahilinde iptal edilmiyor. Çin güzergahları dışında, Bulgarların çok rağbet ettiği Tayland gezileri rotasında da iptaller çoğaldı. Turizm sektörünün yeni destinasyonu olan Vietnam turları da kaldırıldı, peşin verilen ücretler vatandaşlara iade edildi.

Geçen yıl Ocak- Kasım ayında Çin'e giden Bulgar turist sayısı 4 bin 600'ü geçti. Ocak- Kasım 2019'da ise 30 bin Çinli turist Bulgaristan'ı ziyaret etti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı 24 Ocak itibarıyla Çin'e ve Çin'den tüm seyahatleri durdurdu. Başbakan Boyko Borisov ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva da yurt dışında yaşayan Bulgarları Çin'e gitmemeleri konusunda uyarda bulundu.

Çin'e seferleri olan Moskova ve İstanbul güzergahlarından gelen bütün yolcular Varna ve Sofya havaalanlarında termal kameralardan kontrolden geçiriliyor.

Bulgar Postalar İdaresi dünden itibaren Çin'e mektup, koli ve paket gönderme ve kabul hizmetlerini durdurdu.

Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tsvetan Simeonov bugün 'Monitor' gazetesine yaptığı açıklamada, "Koronavirüs dünya ekonomisine ve ticarete büyük darbeler getirecek" dedi ve nakliye işlerinin de durmasıyla birçok projenin önünün kesileceğini ilave etti.

Çin, Bulgaristan'ın Asya'daki en büyük ticari ortağı konumunda. Tsvetan Simeonov "Dünyanın ikinci büyük ekonominin duraksaması riskiyle, uluslararası piyasada petrol fiyatı yükseliyor, bu da ülkemizde ekonomiyi olumsuz etkileyecektir" dedi. Bulgaristan çapında ucuz mal satan mağazalardaki satışların ise salgın paniğinden etkilenmediğine dikkat çekti.

Kaynak: DHA