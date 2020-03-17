Koronavirüs salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı artarken, salgının yayılmaya devam etmesi ülkeleri de olumsuz etkiliyor.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı artarken, salgının yayılmaya devam etmesi ülkeleri de olumsuz etkiliyor.

Almanya'daki Robert-Koch Enstitüsü (RKI), yeni tip koronavirüs risk seviyesini bugünden itibaren "orta"dan "yüksek" düzeye çıkardı. RKI Başkanı Lothar Wieler, ülkedeki koronavirüs vakalarının arttığına işaret ederek, sayının RKI'ye bildirilenlerden daha fazla olduğunu varsaydıklarını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da ülke dışında bulunan ve dönemeyen binlerce Alman vatandaşının "hava köprüsü" kurularak geri getirilmesi için 50 milyon avro ayırdığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, vatandaşlara seyahat etmeme ve evde kalma çağrısında bulundu.

Alman otomobil devi Volkswagen, cuma gününden itibaren üretimi durdurma kararı aldığını bildirirken, mobilya şirketi IKEA da virüsün yayılmasını önlemek ve çalışanlarını korumak amacıyla Almanya'daki 53 şubesini bir sonraki duyuruya kadar kapatma kararı aldı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin takımı ile teknik ekibinin, bir futbolcuda koronavirüs tespit edildiği için 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Yunanistan'da da önlemler artıyor

Vaka sayısının 352'ye, yaşamını kaybedenlerin sayısının ise 4'e ulaştığı Yunanistan'da da salgına karşı önlemler artırıldı.

Ek önlemler kapsamında, ülkedeki tüm dini topluluklara ait ibadethanelerde toplu dini törenler ve nikah merasimleri ikinci bir emre kadar durduruldu. Hükümet kararı ile ayrıca, yarından itibaren eczane, fırın, market ve yakıt istasyonları dışında tüm dükkanlar ve turistik konaklama mekanları da kapatılacak.

Vaka sayısının 24'e ulaştığı Kuzey Makedonya'da da hükümet, salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler aldı.

Bu kapsamda, daha önce açık kalacağı duyurulan kara sınır kapılarının da kapatılmasıyla ülkedeki tüm sınır kapıları transit yük taşıyıcılar, diplomatlar ve İçişleri Bakanlığının izni olanlar dışında herkese kapatıldı. Başkent Üsküp'deki havalimanının da 48 saat içinde kapatılacağı ve sadece kargo, ilaç, insani yardım ve boş uçuşlara izin verileceği bildirildi.

Air France uçuşlarının yüzde 80'ini iptal etti

Avrupa'da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da Kovid-19 tespit edilen milletvekili sayısı 26'ya yükseldi.

Bu arada, Fransa Ulaşım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean Baptiste Djebbari, salgın nedeniyle "Air France" hava yolu şirketinin uçuşlarının yüzde 80'ini, Fransız Ulusal Demir Yolu Şirketinin (SNCF) ise tren seferlerinin yüzde 50'sini iptal ettiğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise ülkenin Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirleri bir adım ileri taşıyarak, ateşi veya öksürüğü olan birinin yaşadığı evdeki herkesin 14 gün kendisini karantinaya almasını tavsiye etti.

Halktan bar, gece kulübü, restoran ve tiyatro gibi mekanlara gitmekten kaçınmasını isteyen Johnson, bu tür mekanları kapatma yönünde bir karar almak için henüz erken olduğunu söyledi.

Johnson, zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi ve mümkünse evden çalışılması tavsiyesinde de bulunurken, tavsiyelerin özellikle 70 yaş üzerindekiler, hamileler ve başka hastalığı bulunanlar için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Avusturya'da 16 bin kişi işsizlik başvurusunda bulundu

Avusturya'daki vaka sayısı bin 132'ye yükseldi, virüs sonrası sağlığına kavuşanların sayısı ise 8 oldu. Başkent Viyana'da Kovid-19 teşhisi nedeniyle evinde karantinaya alınan 48 yaşındaki bir kadının cesedine ulaşıldı. Kadının ölüm nedeninin henüz bilinmediği, otopsi ile tespit edileceği bildirildi.

Öte yandan, Avusturya İş bulma Kurumu Başkanı Johannes Kopf, virüs nedeniyle ülke genelinde 16 bin kişinin işsizlik başvurusunda bulunduğunu ve bu sayının ilerleyen günlerde daha da artacağını söyledi.

Polonya Sağlık Bakanlığı da ülkede virüs bulaşanların sayısının 205'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, Walbrzych kentinde virüs nedeniyle tedavi gören 57 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 5'e çıktığını duyurdu.

Çekya'daki vaka sayısının 383'e çıktığı ve tedavi görenlerden 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Önceden planlanmış bazı ameliyatların ileri bir tarihe ertelendiği, kliniklerin olası Kovid-19 hastaları için hazır tutulmaya çalışıldığı açıklandı.

Belçika'da ise son 24 saatte 185 yeni vaka görülürken, Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı bin 243'e yükseldi. Ülkede virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 olarak açıklandı.

Vaka sayıları ayrıca, Slovenya'da 253'e, Slovakya'da 78'e, Sırbistan'da 65'e, Hırvatistan'da 65'e, Arnavutluk'ta 55'e, Macaristan'da 50'ye, Bosna Hersek'te 26'ya, Kuzey Makedonya'da 24'e ve Kosova'da 16'ya çıktı.

Kaynak: AA