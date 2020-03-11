Koronavirüs salgını Avrupa turnuvalarını nasıl etkiledi? Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını spor dünyasına sıçradı. Koronavirüsün daha fazla yayılmasını engellemek için alınan bu önlemler Avrupa futbol turnuvalarını da etkilemeye başladı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (Corona virüsü) salgını spor dünyasına sıçradı.

İtalya'da Covid-19 nedeniyle ülke tamamen karantina altına alındı. Fransa'da ise hükümet binden fazla kişinin katıldığı veya katılacağı etkinlikleri yasaklama kararı aldı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com