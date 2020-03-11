Koronavirüs salgını Avrupa turnuvalarını nasıl etkiledi?
Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını spor dünyasına sıçradı. Koronavirüsün daha fazla yayılmasını engellemek için alınan bu önlemler Avrupa futbol turnuvalarını da etkilemeye başladı
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (Corona virüsü) salgını spor dünyasına sıçradı.
İtalya'da Covid-19 nedeniyle ülke tamamen karantina altına alındı. Fransa'da ise hükümet binden fazla kişinin katıldığı veya katılacağı etkinlikleri yasaklama kararı aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com