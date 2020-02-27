Koronavirüs salgını Avrupa'da yayılıyor
Koronavirüs (Kovid-19) Avrupa'da yayılmaya devam ederken, İspanya ve İtalya'da turizmin olumsuz etkilenmeye başladığı belirtildi.
27.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:48
Koronavirüs (Kovid-19) Avrupa'da yayılmaya devam ederken, İspanya ve İtalya'da turizmin olumsuz etkilenmeye başladığı belirtildi.
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Kaynak: Dunya.com