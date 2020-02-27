Haberler » Ekonomi » Koronavirüs salgını Avrupa'da yayılıyor - Ekonomi

Koronavirüs salgını Avrupa'da yayılıyor

Koronavirüs (Kovid-19) Avrupa'da yayılmaya devam ederken, İspanya ve İtalya'da turizmin olumsuz etkilenmeye başladığı belirtildi.

27.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:48
Koronavirüs salgını Avrupa'da yayılıyor

(Kovid-19) 'da yayılmaya devam ederken, ve 'da turizmin olumsuz etkilenmeye başladığı belirtildi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler