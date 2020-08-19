Koronavirüs salgını anneleri dijitalleştirdi; sepeti bebek bezi doldurdu
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Koronavirüs salgını anneleri dijitalleştirdi; sepeti bebek bezi doldurdu

PANDEMİ döneminde, ebeveynlerin alışveriş alışkanlıklarının değiştiğine değinen bebek mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özelcan, 2020'nin ilk 7 aylık döneminde online bebek alışverişlerinde en çok bebek bezi satıldığını kaydetti.

Koronavirüs salgını anneleri dijitalleştirdi; sepeti bebek bezi doldurdu
19.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:20

PANDEMİ döneminde, ebeveynlerin alışveriş alışkanlıklarının değiştiğine değinen bebek mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özelcan, 2020'nin ilk 7 aylık döneminde online bebek alışverişlerinde en çok bebek bezi satıldığını kaydetti. Koronavirüs salgınında annelerin dijitale yöneldiğini söyleyen Özelcan, anne bebek ürünlerinde ortalama sepet tutarının ise 350 liraya ulaştığını kaydetti. 

Koronavirüs salgınıyla birlikte Türkiye'de tüketici alışkanlıklarında büyük değişimler görüldü. Yeni ebeveyn olan ya da 0-3 yaş arası çocuğu olan aileler, pandemi başladıktan anne ve bebek ihtiyaçlarını dijital kanallardan karşıladı. Anne bebek ürünleri platformu BabyMall, online satış rakamları üzerinden 2020 yılı ilk 7 aylık dönemi ve salgınla birlikte mart-nisan-mayıs aylarındaki alışveriş verilerini açıkladı.

EN FAZLA BEBEK BEZİ SATILDIVerilere göre; 2020'nin ilk 7 aylık döneminde online bebek alışverişlerinde ciddi yükseliş göze çarparken bu dönemde en fazla satılan ürün bebek bezi oldu. İkinci sırada mama, üçüncü sırada da ıslak mendil yer aldı. Covid-19 salgınının Türkiye'de başladığı ve #evdekal çağrılarının ön plana çıktığı mart-nisan-mayıs döneminde BabyMall, online satışlarda yükseliş gözlendi. Alışverişlerde en çok bebek bezi satın alınırken, ikinci sırada mama, üçüncü sırada da bebek tekstil ürünleri olduğu görüldü. Pandemi döneminde özellikle gelişim yaşındaki bebeklerin gelişimlerine dönük oyuncaklar büyük talep gördü.ALIŞVERİŞ SEPET TUTARLARI ARTTIÖzelcan, "Alışveriş sepet tutarlarının da pandemi döneminde arttığı görüldü. Alışveriş tutarlarına bakıldığında ortalama sepet tutarları Mart-Nisan-Mayıs döneminde ortalama 350 TL hesaplanırken, pandemi öncesi dönemde alışveriş tutarları ortalama 320 TL oldu. Rapora göre; ebeveynler, aldıkları ürünlerin doğal olup olmadığına daha fazla bakıyorlar. Doğal ürünlerin fiyat skalası diğer ürünlerden yüksek olması sebebiyle, satın alma gücü daha yüksek olan aileler tarafından daha fazla tercih edildi" ifadelerine yer verdi."PANDEMİ SÜRECİNİN EN ÖNEMLİ KISMI MÜŞTERİ DENEYİMİ OLDU"Annelerin internetten alışveriş alışkanlıkları hakkında değerlendirme yapan Ahmet Özelcan, "BabyMall olarak, 400'ün üzerinde marka ve 10 binlerce sağlıklı, çevreye duyarlı ürün çeşidi ile A'dan Z'ye ebeveynlerin bütün ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Pandemi dönemi online satış alışkanlığının artmasına, çekincesi olan tüketicinin bu süreci deneyimlemesine sebep oldu. Süreci iyi yönetip hizmet kalitesini arttıran işletmeler pandemiden avantajlı ve yeni müşteriler kazanarak çıktılar. Sürecin en önemli kısmı müşteri deneyimi oldu. İleriki dönem için dijitale yatırımın ve yapay zekanın daha öne çıkacağı ve konuşulacağı bir dönem bekliyor, yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyoruz" şeklinde konuştu."İNSANLARIN GÖREREK ALMAYI TERCİH ETTİĞİ ÜRÜN GRUPLARI VAR"İnternetten alışveriş yapan aileler ile mağazalara giderek alışveriş yapan aileleri kıyaslayan Özelcan, "İnsanların görerek almayı tercih ettiği ürün grupları var. Mağazalarımızda 1000 metrekare ve üzerinde bir alanda bebek mobilyası hizmeti veriyoruz. Bebek arabası, oto koltuğu, park yatak gibi araç gereç kategorisine giren ürün gruplarında ürünleri görerek almayı tercih edenlerin sayısı oldukça fazla. Yeni nesil aileler online alışveriş deneyimini zaman ve fiyat açısından daha avantajlı görürken, eski alışkanlıklarından vazgeçemeyen bir grubun varlığının tamamen yok olacağını düşünmüyoruz. Artık çok daha güvenilir, çok daha hızlı ve çok daha seçenekli fırsatlar sunan bir hizmet anlayışı var. Bunun farkında olup bu tercihi yapanların sayısı da her geçen gün artıyor ve artacaktır da" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde mağazaları için aldıkları önlemlere de değinen Ahmet Özelcan, "Pandemi sürecinin başlaması ve önlemlerin arttırılması, hamilelik dönemini daha hassas geçiren annelerimiz ve 0-36 ay arası bebeği olan ebeveynler için daha fazla önlem almaya sebep oldu. Mağaza ziyaretlerini tercih etmeyen aileler de bebeklerini riske atmamak ve ihtiyaçları için online alışveriş sitelerini tercih ettiler" değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: DHA

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