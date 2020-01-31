Koronavirüs salgını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı iptal ettirecek mi? Organizatörler yanıtladı
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Koronavirüs salgını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı iptal ettirecek mi? Organizatörler yanıtladı

Tokyo Olimpiyat organizatörleri, yeni koronavirüs nedeniyle 2020 Yaz Oyunları'nın iptal edileceği ya da erteleneceği söylentilerini durdurmaya çalışıyor.

31.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:37
Koronavirüs salgını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı iptal ettirecek mi? Organizatörler yanıtladı

Olimpiyat organizatörleri, yeni koronavirüs nedeniyle 2020 Yaz Oyunları'nın iptal edileceği ya da erteleneceği söylentilerinin önüne geçmeye çalışıyor.


Cuma günü AP'ye açıklama yapan bir organizasyon yetkilisi, 6 ay sonra, 24 Temmuz'da başlayacak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı iptal etmek gibi bir gündemleri olmadığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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