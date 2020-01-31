Koronavirüs salgını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı iptal ettirecek mi? Organizatörler yanıtladı

31.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:37

Tokyo Olimpiyat organizatörleri, yeni koronavirüs nedeniyle 2020 Yaz Oyunları'nın iptal edileceği ya da erteleneceği söylentilerinin önüne geçmeye çalışıyor.



Cuma günü AP'ye açıklama yapan bir organizasyon yetkilisi, 6 ay sonra, 24 Temmuz'da başlayacak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı iptal etmek gibi bir gündemleri olmadığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle