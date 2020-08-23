Koronavirüs: Salgın nedeniyle tüketimi azalan şampanyanın üreticileri 'yasta' Şampanyanın anavatanı Fransa'nın Champagne bölgesi bu hafta büyük bir üzüm hasadına başladı ancak üreticilerin ağzında acı bir tat var: Covid-19 salgının şampanyaya yönelik talebi düşürmesi hasadın bir kısmının boşa gideceği anlamına geliyor.

Şampanyanın anavatanı Fransa'nın Champagne bölgesi bu hafta büyük bir üzüm hasadına başladı ancak üreticilerin ağzında acı bir tat var: Covid-19 salgının şampanyaya yönelik talebi düşürmesi hasadın bir kısmının boşa gideceği anlamına geliyor.

Paris'in 120 km doğusunda Bethon'da yaşayan şampanya üreticisi Vincent Leglantier, içinde şampanyaya yönelik talebi, "Biz mutluluk şarabı üretiyoruz. Ama tıpkı karantina sırasında olduğu gibi insanlar üzgün olduğunda şampanya satışları düşme eğilimi gösteriyor" sözleriyle anlatıyor.

Reuters'ın aktardığı habere göre, dünyada şampanyanın sıklıkla tüketildiği düğünler ve partilerin iptal olduğu bir dönemde satışlar da hızla düştü.

Bu sebeple, Fransız şampanya üreticileri bu ay şaraplarını işlemek için gönderdikleri üzüm miktarına bir sınır koymaya karar verdi.

Üreticilerin bu kararı vermelerindeki asıl sebep ise, mahzenlerde ve toptancı raflarındaki arz fazlasının şampanya fiyatlarını düşürme olasılığı ve de bununla beraber şampanyanın lüks ve ayrıcalıklı imajının zedelenme riski.

Sınır olarak belirlenen hektar başı 8 ton üzüm, bu miktarın üzerindeki üzümün çürümeye bırakılması anlamına geliyor.

Kota, geçen yılki hasadın beşte biri kadar az. Öte yandan bu yıl da iklim krizi sebebiyle yükselen hava sıcaklığı sebebiyle, birçok bağda verim normalden çok daha fazla.

Brun de Neuville Bağ Kooperatifi Başkanı Damien Champy kota kararına ilişkin, "Ulaşabileceğimiz kötü anlaşmaların belki de en iyisi olduğunu söylemek mümkün" açıklamasını yaptı.