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Koronavirüs, salgın kitaplarının satışını artırdı

Koronavirüs, salgın kitaplarının satışını artırdıKORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkmayan vatandaşlar, evde vakitlerini kitap okuyarak değerlendiriyor.

20.04.2020 09:19 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:25
Koronavirüs, salgın kitaplarının satışını artırdı

Koronavirüs, salgın kitaplarının satışını artırdı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkmayan vatandaşlar, evde vakitlerini kitap okuyarak değerlendiriyor. Tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği bir dönemde okuma alışkanlıklarının da değiştiği belirtilirken, salgın hastalıkların konu alındığı kitapların satışında artış gözlendi.

Türkiye genelinde 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri bireylerin sokağa çıkması tamamen yasaklanırken, 31 kentte iki haftadır cumartesi ve pazar günleri de sokağa çıkma yasağı uygulandı. Salgından korunmak için 'evde kal' kampanyasına destek veren vatandaşlar da günlerinin büyük bir bölümünü evlerinde geçirmeyi tercih ediyor. İzmir'de 25 yıldır kitap satışı yapan Yıldırım Tunçel, koronavirüs salgınının ardından toptan satışların düştüğünü, perakende satışların ise arttığını söyledi. Gaziemir'de 0-6 yaş grubu için okul öncesi etkinlik kitapları, daha büyük yaş grubu için ders kitapları ve yetişkinler için ise güncel romanlar sattığını anlatan Tunçel, "Koronavirüs nedeniyle satışlarımız bir yandan arttı, bir yandan ise düştü. Toptan satışlar düştü. Çünkü alışveriş merkezlerinde olan tüm müşterilerimiz dükkanları kapalı olduğu için kitap siparişi vermiyor. 20 yaş altındakilere sokağa çıkma sınırlaması getirilmesi de satışları yüzde 30'a varan oranlarda düşürdü. Ama çocuklarının verimli vakit geçirmesini isteyen yetişkinler, sıklıkla gelip çocuk kitapları alıyor" dedi. Özellikle puzzle satışlarının arttığını vurgulayan Tunçel, çocuklarıyla daha önce yeterince ilgilenemeyen ebeveynlerin şimdi evde onlarla daha fazla vakit geçirdiğini belirterek bu nedenle etkinlik kitaplarını tercih ettiklerini dile getirdi. Okulların açık olduğu dönemde çocukların kitap evine gelerek kitapları incelediğini ve kitabın arka kısmında yazan özetleri okuduğunu ifade eden Tunçel, "Sadece internetten kitap alışverişi olmaz. Çocukların kitaplara elleyip dokunmaları lazım. Kitap okuma alışkanlığı böyle edinilir" diye konuştu.

Tüm dünyanın hassas bir süreçten geçtiğini ifade eden Tunçel, koronavirüs salgınının insanların okuma alışkanlıkları üzerinde de etkili olduğunu belirtip, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde insanların kitap okuma süreleri arttı. Herkesin zevkleri değişiyor. Kimisi korku, macera kitaplarını tercih ederken kimisi kişisel gelişim, tarih ya da klasik kitaplar okuyor. Salgın hastalıklarla ilgili kitaplara yönelim arttı. Bugünlerde 1998 Nobel edebiyat ödülünün sahibi Jose Saramago'nun 'Körlük' ve Sylvia Browne- Lindsay Harrison 'Kehanetler' kitapları çok satılıyor. 10 yıl önce bu olayların olacağını tahmin etmiş bu yazarların kitapları çok talep ediliyor. Biz de bittikçe yine getiriyoruz."

PARK YASAĞI KİTAPLARA İLGİYİ ARTIRDI

Şoförlük yapan Ertuğrul Kendez de 4 yaşındaki kızı için kitapçıya geldiğini belirtip, "Kızımın evde canı sıkılıyor. Ona boyama kitabı aldım. Parka gitmek istiyor. Park eve çok yakın ama yasak olduğunu söyledim. Boyama kitabını dışarı çıkmama şartıyla aldım. İnşallah iyi vakit geçirmesine yardımcı olur. Umarım bu hastalık da kısa sürede atlatılır" dedi.

Koronavirüs, salgın kitaplarının satışını artırdı

Kaynak: DHA

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