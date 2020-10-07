Koronavirüs: Salgın döneminde milyarderlerin serveti yüzde 27 artışla 10 trilyon doları aştı

Nisan-Temmuz arası dönemde dünyadaki milyarderlerin serveti yüzde 27,5 artış göstererek 10,2 trilyon dolara ulaştı.

Koronavirüs salgını döneminde dünyadaki milyarderlerin serveti yüzde 27,5 artış göstererek 10,2 trilyon dolara ulaştı.

İsviçre bankası UBS'in hazırladığı rapora göre, 2017 sonunda 8,9 trilyon dolar ile zirveye ulaşan bu servet, 2020'de Nisan - Temmuz arası dönemde 10,2 trilyon dollar ile yeni zirveye ulaştı.

2017'de 2158 olan milyarder sayısı ise 2189'a ulaştı.

En büyük servet artışı ise teknoloji, sağlık ve sanayide oldu. Bu sektörlerdeki milyarderlerin serveti yüzde 36 - 44 arası artış kaydetti.

UBS küresel aile ofisi başkanı Josef Stadler, süper zenginlerin krizden yararlandığını, dünyada hisse senetleri piyasaları çökerken daha fazla şirket hisseleri satın alma "cesareti gösterdiklerini" kaydetti.

Bu piyasalar toparlanmaya başlayıp kayıpları telafi ederken, milyarderlerin sahip olduğu teknoloji şirketlerinin hisseleri de büyük artış gösterdi.

Stadler, milyarderlerin "risk iştahı" olduğunu ve servetlerinin bir kısmını bu alanlara yatırıp risk almakta sorun görmediğini belirtti.

'Kapitalizmin gerektiği şekilde işlemediğinin göstergesi'

Şirket yöneticilerine ödenen yüksek ücretlerle ilgili çalışmalarıyla bilinen High Pay Centre adlı düşünce kuruluşun yöneticisi Luke Hilyard, "Aşırı servet yoğunlaşması ahlaki açıdan çirkin bir olgu, ama bunun ekonomik ve sosyal açıdan da yıkıcı etkileri var" dedi.

Hilyard, "Süper zenginlerin daha da zenginleştiğini gösteren UBS raporu, kapitalizmin gerektiği şekilde işlemediğinin göstergesi" diye konuştu.

Stadler da dünya çapında yüz milyonlarca insanın sıkıntı çektiği bir dönemde milyarderlerin servetinin bu kadar artmasının halkta öfkeye yol açabileceğini söyledi.

Stadler daha önce de zenginlerle yoksullar arasındaki bu devasa eşitsizliğin küresel isyan tehlikesi barındırdığı uyarısında bulunmuştu.

Serveti en fazla artan milyarder Elon Musk

UBS raporu, milyarderlerin servet sıralamasına yer vermedi. Ancak dünyanın en zengin kişisi, Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un servetinin 189 milyar dolara ulaştığı biliniyor.

Bloomberg'in milyarderler endeksine göre, Bezos'un serveti bu yıl içinde 74 milyar dolar artış gösterdi.

Elektrikli araba şirketi Tesla'nın kurucusu Elon Musk ise bu yıl içinde 76 milyar dolar ile en fazla servet artışına sahip olan milyarder oldu. Musk'ın serveti 103 milyar dolara yükseldi.

Milyarderler listesinde, kozmetik şirketi sahibi Kylie Jenner'ın da dahil olduğu az sayıda kadın yer alıyor.

UBS, 209 milyarderin, Mart-Haziran döneminde Covid-19 ve ekonomik etkileriyle mücadele amacıyla 7,2 milyar dolar bağış sözü verdiğini bildirdi.