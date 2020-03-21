Koronavirüs sakatattan yapılan çorbalara talebi 2 kat artırdı
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Koronavirüs sakatattan yapılan çorbalara talebi 2 kat artırdı

Dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen kelle paça başta olmak üzere sakatattan yapılan çorbalara talep 2 kat arttı.

21.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:13
Koronavirüs sakatattan yapılan çorbalara talebi 2 kat artırdı

Dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen kelle paça başta olmak üzere sakatattan yapılan çorbalara talep 2 kat arttı.

Çin'in Vuhan kentinde ilk kez aralık ayında ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan Kovid-19 salgınına karşı önlemler artarken, vatandaşları da bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek yiyeceklere, dengeli ve sağlıklı beslenmeye yöneltti.

Önlemlerini artıran vatandaşlar, kış aylarında daha çok tercih edilen, "şifa kaynağı" olduğu belirtilen ve sakatattan yapılan çorbaları daha çok tüketmeye başladı. Bu çorbaların başında da bazı uzmanların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve virüsten koruduğunu savunduğu kelle paça geliyor.

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesiyle vatandaşlar, içerdiği kolajen, vitamin ve minerallerle immün sistemini güçlendirdiği bilinen kelle paça çorbasının satıldığı restoranlarda yoğunluk oluşturmaya başladı. İşletme sahipleri, koronavirüs salgınının Çin'den sonra Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkeye yayılmaya başladığı ocak ve şubat aylarından itibaren satışlarının 2 kat arttığını belirtiyor.

Ayrıca, salgın nedeniyle dışarıda yemek yerine kendisi alıp evde pişirmeyi tercih eden vatandaşların talepleri, kasaplardaki sakatat satışlarının da artmasını sağladı.

Bu arada, bazı uzmanlar bağışıklık sistemini korumak için kelle paçanın tek başına yetersiz kalacağı, fazla tüketilmesi halinde çeşitli hastalıklara neden olabileceği görüşünde.

"Kelle paçadaki kolajen madde bağışıklık sistemini güçlendiriyor"

Kınacı İşkembe İşletmecisi Fevzi Velidedeoğlu, AA muhabirine, 20 yıldır mesleğini başarıyla sürdürdüğünü, 3 şubede vatandaşlara hizmet verdiklerini anlattı.

Velidedeoğlu, restoranında bulunan çorbalara ilişkin, "İşkembe çorbamız var. Bunun kendi içerisinde normal işkembe, tuzlama ve şırdan olmak üzere 3 çeşidi var. Kelle paçanın da Antep usulü ve normal kelle paça olarak 2 çeşidi bulunuyor. Ayrıca dana paça ve kuzu paça çorbalarımız var." bilgisini verdi.

İşkembe çorbasının mideyi rahatlan özelliğe sahip olduğunu, bu yüzden geceleri daha çok tercih edildiğini aktaran Velidedeoğlu, şöyle devam etti:

"Sağlığa faydalı olan kelle paça, dana paça ve kuzu paça çorbalarında kolajen maddesi yer alıyor. Kolajen madde hem bağışıklık sistemini ve kas yapısını güçlendiriyor hem de cildin canlanmasını sağlıyor. Vücut genç yaşlarda kolajen maddeyi çok üretiyor ama yaş ilerledikçe kolajen madde üretimi azalıyor. Herkes bu çorbaları gönül rahatlığıyla içebilir."

"Satışlarımız ocak ve şubattan itibaren arttı"

Koronavirüsün genelde, yaşlı ve bağışıklık sistemi güçsüz insanlarda görüldüğünü aktaran Velidedeoğlu, "Bağışıklık sisteminin artması için bu çorbaların takviye olarak yenmesini uzmanlar da öneriyor. Bundan dolayı satışlarımızda bir artış oldu. Çorbalara kış aylarında genel olarak bir talep oluyor ama ocak ve şubattan itibaren daha da arttı. Son dönemlerde biraz insanların evden çıkmamasından dolayı biraz azalma yaşıyoruz ama genel olarak talep artıyor." dedi.

Fevzi Velidedeoğlu, maliyetler yükseldiği için çorba fiyatlarının kışın artış gösterdiğini fakat bu yıl maliyet artışını fiyatlara yansıtmadıklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla gelip içmelerini tavsiye ediyorum." çağrısında bulundu.

"Vatandaşların sakatatı tüketmesinde fayda var"

İstanbul İşkembe Çorbacıları, Sakatatçılar, Kokoreççiler ve Tavuk Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fevzi Uluceviz de sakatat çorbalarının türlerini kelle paça, ayak paça ve işkembe olarak sıraladı.

Kelle paçanın yüz yıllardır hem Anadolu'da hem Balkanlar'da sabahları dahil günün her saatinde içildiğini dile getiren Uluceviz, kelle paça çorbasının içinde kelle ve dil eti ile beynin bulunduğunu, istenilen her vitaminin bu çorbanın içerisinde olduğunu söyledi.

İşkembe çorbasının içerisinde bulunan selenyumun da guatr gibi trioid bezi hastalığına iyi geldiğini aktaran Uluceviz, "Vücudun gün içerisinde ihtiyacı olan A ve B12 vitaminlerinin 2 kat fazlası inek, kuzu ve keçi etinde bulunmaktadır. Bunları yiyen yerli yerinde bir hareket yapmış olur. Balık ve yumurtada olan Omega-3'ün 2 katı dilde ve beyinde bulunuyor. Bundan dolayı vatandaşlarımızın seve seve hiç korkmadan sakatatı tüketmesinde fayda vardır. Onkoloji uzmanlarının da tavsiye ettiği kelle paça ve ayak paçanın mutlaka tüketilmesi gerekir." diye konuştu.

Koronavirüs sakatattan yapılan çorbalara talebi 2 kat artırdı

Kaynak: AA

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Koronavirüs sakatattan yapılan çorbalara talebi 2 kat artırdı

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