Koronavirüs: Rusya, Covid-19 aşısının toplu sevkiyatına Eylül'de başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Koronavirüs: Rusya, Covid-19 aşısının toplu sevkiyatına Eylül'de başlıyor

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkedeki yüksek riskli gruplara yıl sonuna kadar maksimum kapasitede aşılama yapılabileceğini açıkladı.

Koronavirüs: Rusya, Covid-19 aşısının toplu sevkiyatına Eylül'de başlıyor
31.08.2020 20:42 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:05

Reuters haber ajansına göre Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkedeki yüksek riskli gruplara yıl sonuna kadar en üst kapasitede yaygın aşılama yapılabileceğini açıkladı.

Dünyada ilk kez bir koronavirüs aşı adayına resmen onay veren Rusya, dünyadaki sağlık otoritelerinin soru işaretlerine rağmen yaygın aşılamaya başlıyor.

Rus Tass haber ajansına göre Sağlık Bakanı Muraşko, ilk toplu sevkiyatların Eylül ayında başlayacağını, sağlık çalışanlarına ve öğretmenlere öncelik verileceğini açıkladı.

Muraşko, Kasım ve Aralık aylarında toplu aşılamada maksimum kapasiteye ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.

Bu sırada Rusya genelindeki kliniklere, aşının 3. faz testleri için aşı sevkiyatı başladı. Üçüncü faz olarak bilinen son aşamada aşı yaklaşık 40 bin kişi üzerinde denenecek.

Öğretmenlerden kampanya

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, aşının askeri personele zorunlu tutulacağını açıklamıştı.

Okulların 1 Eylül'de açılması nedeniyle öğretmenlere de aşının öncelikli olarak yapılacağı duyuruldu.

Öğretmen sendikası Uchitel, tüm klinik testler tamamlanmadan öğretmenlere aşı yapılmaması talebiyle internet üzerinden kampanya başlattı. Ülkedeki 1 milyon 200 bin öğretmenden 700'ünü temsil eden Uchitel sendikası şimdiye kadar 1400'ü aşkın imza topladı.

Sağlık Bakanlığı ise öğretmenlere yönelik aşılamanın gönüllülük esasına göre yapılacağını kaydetti.

'Şüpheler giderilmedi'

Diğer ülkelerdeki sağlık yetkilileri, Rusya'nın geliştirdiği ve onayladığı Covid-19 aşısıyla ilgili bazı soru işaretlerini ve şüpheleri gündeme getiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "iki aydan kısa sürede yapılan testler sonucu geliştirilen aşının onaylandığı" açıklamasıyla ilgili konuşan ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, "Aşı geliştirmek bir yarış değildir. Güvenli ve etkili olması hızdan daha önemlidir" dedi.

ABD'nin koronavirüs başdanışmanı Dr. Anthony Fauci de Rusya'nın aşısıyla ilgili ciddi şüpheleri olduğunu belirtip "Rusların aşının güvenli ve etkili olduğunu kesin bir şekilde kanıtlamış olduklarını umuyorum" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise, "Aşı yeteri kadar test edilmediyse milyonlarca kişiye enjekte etmek tehlikeli olur" ifadelerini kullandı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Spor
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar Dünya
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada 3. Sayfa
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada 3. Sayfa
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi Güncel
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Eşiyle mahkemelik olan iş insanı Kadir Cenk Ulukartal, 'Yüzüne kezzap attıracağım' diye tehdit edildiğini öne sürdü
Eşiyle mahkemelik olan iş insanı Kadir Cenk Ulukartal, "Yüzüne kezzap attıracağım" diye tehdit edildiğini öne sürdü
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi.
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Neymar, transfer dedikodularına yanıt verdi: Kalmak istiyorum
Neymar, transfer dedikodularına yanıt verdi: Kalmak istiyorum
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Evde ölü bulunan şahsın cansız bedeni, vinç yardımıyla pencereden çıkarıldı
Evde ölü bulunan şahsın cansız bedeni, vinç yardımıyla pencereden çıkarıldı
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Berat Albayrak Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Fatma Girik Hülya Avşar Rasim Öztekin
Spor Metin Oktay Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Enner Valencia
Daha Fazla Çocuk Düğün Ankara Yunanistan
Şu an buradasınız: Koronavirüs: Rusya, Covid-19 aşısının toplu sevkiyatına Eylül'de başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 22:05:25. #1.14#
title