Koronavirüs Roma'da turizmi etkiledi
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Koronavirüs Roma'da turizmi etkiledi

Tenha turistik meydan, sokak ve caddelerden detaylar İspanyol merdivenlerinden detay Dünyaca ünlü markaların bulunduğu Condotti caddesinden detaylar Boş restorantlardan detay Venedik Meydanı Kolezyum ve Aşk Çeşmesi detaylar Koronavirüs Roma'da turizmi etkilediROMA - İtalya'da Kovid-19...

06.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:42
Koronavirüs Roma'da turizmi etkiledi

Tenha turistik meydan, sokak ve caddelerden detaylar

İspanyol merdivenlerinden detay

Dünyaca ünlü markaların bulunduğu Condotti caddesinden detaylar

Boş restorantlardan detay

Meydanı

Kolezyum ve Aşk Çeşmesi detaylar 'da turizmi etkiledi

ROMA - 'da Kovid-19 salgını nedeniyle turizm sektöründe çok sayıda iptal yaşanırken, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği başkent Roma'da da önemli turistik meydanlar ve caddelerdeki tenhalık dikkat çekiyor.

Özellikle yaşlı insanların ve bazı turistlerin kent merkezinde maskelerle dolaştıkları göze çarparken, restoran ve kafelerin boşluğu, sokak çalgıcıların önünde onları dinleyen kalabalıkların birikmemesi ve taksicilerin müşteri olmaması sebebiyle uzun kuyruklar oluşturması dikkat çekti.

Kaynak: AA


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: Koronavirüs Roma'da turizmi etkiledi
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