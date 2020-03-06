Koronavirüs Roma'da turizmi etkiledi
Tenha turistik meydan, sokak ve caddelerden detaylar İspanyol merdivenlerinden detay Dünyaca ünlü markaların bulunduğu Condotti caddesinden detaylar Boş restorantlardan detay Venedik Meydanı Kolezyum ve Aşk Çeşmesi detaylar Koronavirüs Roma'da turizmi etkilediROMA - İtalya'da Kovid-19...
Tenha turistik meydan, sokak ve caddelerden detaylar
İspanyol merdivenlerinden detay
Dünyaca ünlü markaların bulunduğu Condotti caddesinden detaylar
Boş restorantlardan detay
Venedik Meydanı
Kolezyum ve Aşk Çeşmesi detaylar Koronavirüs Roma'da turizmi etkiledi
ROMA - İtalya'da Kovid-19 salgını nedeniyle turizm sektöründe çok sayıda iptal yaşanırken, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği başkent Roma'da da önemli turistik meydanlar ve caddelerdeki tenhalık dikkat çekiyor.
Özellikle yaşlı insanların ve bazı turistlerin kent merkezinde maskelerle dolaştıkları göze çarparken, restoran ve kafelerin boşluğu, sokak çalgıcıların önünde onları dinleyen kalabalıkların birikmemesi ve taksicilerin müşteri olmaması sebebiyle uzun kuyruklar oluşturması dikkat çekti.
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Kaynak: AA