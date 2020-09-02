Koronavirüs riski en yüksek şehirler hangileri? Hangi şehirlerde koronavirüs riski daha yüksek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi süreci hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Koca, Kronavirüs riskinin yüksek oluğu şehirleri de açıkladı. Hangi şehirlerde koronavirüs riski daha yüksek? Koronaavirüs riski en yüksek şehirler hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran'dan itibaren başlayan "Kontrollü Sosyal Hayat" döneminin ardından koronavirü risk artan şehirleri açıkladı. Peki, Koronavirüs riski en yüksek şehirler hangileri? Hangi şehirlerde koronavirüs riski daha yüksek?

KORONAVİRÜS RİSKİ EN YÜKSEK ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas ve Kayseri'nin yüksek riskli iller arasında yer aldığını ifade etti.

Vaka sayılarının arttığı şehirler:

Ankara

İstanbul

İzmir

Bursa

Erzurum

Sivas

Kayseri

İstanbul, Ege ve Trakya'da ciddi bir artışın olmadığını belirten Koca, "Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef artış var. Son günlerde en fazla artışın olduğu yerlerin başında Ankara geliyor. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 gibi aşağıya çekmeye başladık. Virüs gücünü kaybetmedi. Rakamlar bize ölüm ve ağır vaka sayısının arttığını söylüyor. Risk burada, mücadelemizin temel hedefi bunu önlemeye yönelik. Sorun küresel, mücadele ulusal demiştik" diye konuştu.