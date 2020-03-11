Koronavirüs rehberi: Alınması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?
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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Sağlık
BBC

Koronavirüs rehberi: Alınması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası açıklandı.

11.03.2020 22:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:05
Koronavirüs rehberi: Alınması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan ve pek çok ülkeye yayılan koronavirüsü pandemi olarak ilan etti.

Peki virüsle ilgili doğru bilinen yanlışlar nedir? Kişisel önlem olarak nelere dikkat edilmeli?

Doğru bilgi paylaşımının virüsle mücadelede en önemli adım olduğunu vurgulayan uzman Dr. Beyhan Göksan, İstanbul'da bir metro yolculuğu eşliğinde koronavirüse dair merak edilenleri açıklıyor.

Haber-video: Esra Yalçınalp





Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC

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