Koronavirüs, ramazan davulu satışlarını azalttı
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Koronavirüs, ramazan davulu satışlarını azalttı

Koronavirüs, ramazan davulu satışlarını azalttıBursa'da, geçen yıl ramazan ayında davul siparişlerine yetişemediğini belirten imalatçı Bülent Arpat (44), 'Bu yıl ise yaptığım davullar koronavirüs sebebiyle elimde kaldı" dedi.

25.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:41
Koronavirüs, ramazan davulu satışlarını azalttı

Koronavirüs, ramazan davulu satışlarını azalttı

Bursa'da, geçen yıl ramazan ayında davul siparişlerine yetişemediğini belirten imalatçı Bülent Arpat (44), 'Bu yıl ise yaptığım davullar koronavirüs sebebiyle elimde kaldı" dedi.

Bursa'da yaşayan, küçük yaşlarda müziğe başlayan Bülent Arpat, 10 yaşlarında çeşitli enstrümanlarla ilgilenmeye başladı. Arpat, patlayan davulunu tamir edecek usta bulamayınca davulu kendi yaptı. Evinin balkonuna kurduğu mini atölyede davul yapmaya başlayan Arpat, yaptığı işleri sosyal medyada paylaşınca yoğun ilgi gördü. Geçen yıllarda ramazan aylarında işlerinin yoğun olduğunu belirten Arpat, koronavirüs sebebiyle bu ramazan ayında ise davula yeterince ilgi olmadığını söyledi.

'YAPTIĞIM DAVULLAR ELİMDE KALDI'

Satmak için yaptığı davulların koronavirüs sebebiyle elinde kaldığını söyleyen Bülent Arpat, "Ben kendimi bildim bileli davul, darbuka tarzı işlerle ilgileniyorum. Zaman geçtikçe davulu kendim yapabilirim dedim ve başladım. 5-6 senedir kendim yapıp, isteyen olursa satıyorum. Sosyal medya hesaplarımdan paylaşım yapıyorum. 3-5 sipariş alabiliyorum Balkonumda hem hobi olarak yapıyorum hem de kendi vaktimi geçirmiş oluyorum. Geçen yıl çok güzeldi. Hatta ramazan ayında ve müzisyen arkadaşlarımıza çok davul verdim. Bu sene korona belasından müzisyenler işe gidemediği için, davulcular da dışarı çıkamadığı için bize ulaşamıyorlar. Ondan dolayı geçen seneyle hiç ilgisi yok, elimizde çok davul kaldı. Geçen sene bayağı davul satmıştık, bu sene hiç yok" dedi.

Koronavirüs, ramazan davulu satışlarını azalttı

Kaynak: DHA

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