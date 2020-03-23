Koronavirüs: Putin, Rusya'da 'yaşamın normal seyrettiği mesajı veriyor'
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Vladimir Putin, Koronavirüs, Rusya, Sağlık
BBC

Koronavirüs: Putin, Rusya'da 'yaşamın normal seyrettiği mesajı veriyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ilkbahar için ülkenin istikrarına ve gücüne vurgu yapacak büyük planları vardı.

23.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:50
Koronavirüs: Putin, Rusya'da 'yaşamın normal seyrettiği mesajı veriyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ilkbahar için ülkenin istikrarına ve gücüne vurgu yapacak büyük planları vardı.

Ancak koronavirüsün yayılması ve petrol fiyatları ile Rus para birimi rubledeki büyük düşüş bu planlara sekte vurdu.

Putin'in devlet başkanı olarak 80'li yaşlarına dek göreve devam etmesini sağlayacak anayasal değişiklikler için 22 Nisan'da referandum yapılacaktı.

Mayıs'ta ise İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin kutlandığı Zafer Günü'nün 75'inci yıldönümü için dev askeri geçit törenleri düzenlenecekti.

Son gelişmeler nedeniyle ülkede tedirginlik ve belirsizlik hakim.

Referandum da tören de henüz resmi olarak iptal edilmedi. Putin ise çalkantılı bir dönemde sakin olduğuna dair bir mesaj veriyor.

Putin, "zamanında" alınan önlemler sayesinde Covid-19 salgınının Rusya'da "kontrol altında" olduğunu ilan etti. Devlet kontrolündeki medya ise Avrupa'yı salgını "iyi yönetmemekle" eleştiriyor, "AB dayanışmasının yokluğuna" dikkat çekiyor.

Avrupa ülkelerinin liderleri karantina ve krize yoğunlaşırken, Putin, Ukrayna'dan ilhakının altıncı yıldönümünü kutlamak üzere Kırım'a gitti.





Bu aynı zamanda işlerin yolunda gittiği mesajı verme amacı taşıyor: Devlet Başkanı Putin dışarıda geziyor, kitlelerle buluşuyor, "sosyal mesafe" uygulamadan insanlarla tokalaşıyor.

Ama bu bir gösteriden ibaret.

Putin ile yakın temas eden herkese önceden koronavirüs testi yapılıyor.

Putin'e test yapılmadı

Bunlar arasında, bu hafta Kırım'da madalya takılacak askerler, Kremlin'de çalışan personel ve akredite gazeteciler de bulunuyor. Birkaç hafta önce bunların ateşi ölçülmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bunun, Başkan'ın görevine güvenle devam etmesi için gereken makul bir adım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Putin'in kendisine ise test yapılmadı.

Peksov, "Hiçbir semptom yok, şeytan kulağına kurşun, kendisini çok iyi hissediyor ve programına göre çalışmasını sürdürüyor" diye açıklama yaptı.

Ancak Rusya'da resmi verilere göre bile Covid-19 vakalarının sayısı artıyor.

Putin her ne kadar Covid-19 için "dış tehdit", ithal bir salgın nitelemesi yapsa da, koruyucu önlemler artırılıyor.

Bunlar arasında, sınırların ve okulların kapatılması, kalabalık kitlelerin toplanmasının yasaklanması gibi önlemler var.

Fakat henüz herkese "evde kalın" çağrısı yapılmıyor. Cuma günü Kremlin'den yapılan açıklamada, bunun Moskova için "hiç tartışma konusu olmadığı" ifade edilmişti.

Pek çok kişi, bu konudaki suskunluğun anayasa referandumu ve Putin'in yeniden seçilmesinin bir an önce güvence altına alınması ile ilgili olduğunu düşünüyor.

Bu süreç başından beri öyle hızlı ilerliyor ki kimileri buna "özel operasyon" adı veriyor.

Muhalif lider Alexei Navalny, referandumda oy kullanmak için salgın ortamında yaşlı nüfusun kitleler halinde dışarı çıkarılmasının "suç" teşkil edeceği uyarısında bulundu. Yetkililer ise referandumun ertelenebileceğini veya internet üzerinden yapılabileceğini belirtiyor.

Ancak Rusya seçim komisyonu, Cuma günü yaptığı açıklamada, kalabalıkların önüne geçmek için oylamanın bir haftaya yayılmasını öngören planlardan söz etti.

Nezavisimaya Gazeta'ya konuşan siyaset uzmanı Konstantin Kalachev, "Bu oylamayı yapma konusunda büyük bir istek var" diyerek yetkililerin hala "her şeyin geçeceğini" ve Rusya'nın en kötü gelişmelerden muaf olacağı ümidini taşıdığını ifade etti.





BBC

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