Koronavirüs: Profesyonel sporcular sokağa çıkma kısıtlamaları altında nasıl formda kalıyor?
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BBC

Koronavirüs: Profesyonel sporcular sokağa çıkma kısıtlamaları altında nasıl formda kalıyor?

Dünyanın dört bir yanında sokağa çıkmaları kısıtlanan, antrenman yapmaları yasaklanan profesyonel ve olimpik sporcular evlerinde sıkı bir çalışma programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyor.

Koronavirüs: Profesyonel sporcular sokağa çıkma kısıtlamaları altında nasıl formda kalıyor?
29.05.2020 08:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:10

Dünyanın dört bir yanında sokağa çıkmaları kısıtlanan, antrenman yapmaları yasaklanan profesyonel ve olimpik sporcular evlerinde sıkı bir çalışma programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyor.

Mayıs ayında çeşitli ülkelerden foto muhabirlerin çektiği fotoğrafları derledik.






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Tüm fotoğraflar telif haklarıyla korunmaktadır.

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