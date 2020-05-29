Koronavirüs: Profesyonel sporcular sokağa çıkma kısıtlamaları altında nasıl formda kalıyor? Dünyanın dört bir yanında sokağa çıkmaları kısıtlanan, antrenman yapmaları yasaklanan profesyonel ve olimpik sporcular evlerinde sıkı bir çalışma programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyor.

Dünyanın dört bir yanında sokağa çıkmaları kısıtlanan, antrenman yapmaları yasaklanan profesyonel ve olimpik sporcular evlerinde sıkı bir çalışma programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyor. Mayıs ayında çeşitli ülkelerden foto muhabirlerin çektiği fotoğrafları derledik.









haberler.com/







haberler.com/







haberler.com/







haberler.com/







haberler.com/







haberler.com/







haberler.com/







haberler.com/







haberler.com/







haberler.com/







haberler.com/







haberler.com/





ler.com/ haber /2020/05/29/koronavirus-profesyonel-sporcular-sokaga-cikm-2-13269368_o.jpg"/>ler.com/ haber /2020/05/29/koronavirus-profesyonel-sporcular-sokaga-cikm-3-13269368_o.jpg"/>ler.com/ haber /2020/05/29/koronavirus-profesyonel-sporcular-sokaga-cikm-4-13269368_o.jpg"/>ler.com/ haber /2020/05/29/koronavirus-profesyonel-sporcular-sokaga-cikm-5-13269368_o.jpg"/>ler.com/ haber /2020/05/29/koronavirus-profesyonel-sporcular-sokaga-cikm-6-13269368_o.jpg"/>ler.com/ haber /2020/05/29/koronavirus-profesyonel-sporcular-sokaga-cikm-7-13269368_o.jpg"/>ler.com/ haber /2020/05/29/koronavirus-profesyonel-sporcular-sokaga-cikm-8-13269368_o.jpg"/>ler.com/ haber /2020/05/29/koronavirus-profesyonel-sporcular-sokaga-cikm-9-13269368_o.jpg"/>ler.com/ haber /2020/05/29/koronavirus-profesyonel-sporcular-sokaga-cikm-10-13269368_o.jpg"/>ler.com/ haber /2020/05/29/koronavirus-profesyonel-sporcular-sokaga-cikm-11-13269368_o.jpg"/>ler.com/ haber /2020/05/29/koronavirus-profesyonel-sporcular-sokaga-cikm-12-13269368_o.jpg"/>ler.com/ haber /2020/05/29/koronavirus-profesyonel-sporcular-sokaga-cikm-13-13269368_o.jpg"/> Tüm fotoğraflar telif haklarıyla korunmaktadır.