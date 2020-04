Koronavirüs, portakalı dalında sattırdı KORONAVİRÜSE karşı uzmanların bol C vitamini tüketilmesi tavsiyesi sonrasında vatandaşlar, başta portakal olmak üzere narenciye ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.

KORONAVİRÜSE karşı uzmanların bol C vitamini tüketilmesi tavsiyesi sonrasında vatandaşlar, başta portakal olmak üzere narenciye ürünlerine yoğun ilgi gösterdi. C vitamini deposu portakala artan talep ise üreticiye yaradı.

Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Antalya'nın Finike ilçesinde narenciye üreticileri son günlerin en yoğun dönemini yaşıyor. Türkiye'nin her bölgesine ürün gönderen firmalar, internetten de yoğun talep alırken, portakal bahçeleri hasadın son günlerini yaşıyor. Geçen yıl ilçe genelinde 180 bin ton portakalı satarken zorlandıklarını, kilosu 1,50 liraya ancak satabildiklerini anlatan Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, koronavirüs sonrasında 250 bin ton portakalın kilosu 2 liradan satıldığını, virüsün narenciye üreticisine yaradığını söyledi. 40 bin dekar arazide üretim yaptıklarını anlatan Başkan Sarıçobanoğlu, "Bu yıl koronavirüs nedeniyle fiyatlar yükselişe geçti. Uzmanların C vitamini tüketilmesi yönündeki uyarıları çiftçiye yaradı. 4 yıl önce ürün elimizde kalmıştı. Geçen sene de zor sattık. Bu yıl rekoltemiz 250 bin tondu. Dalında kalır diye korkuyorduk. Bir anda talep arttı ve kilosu 2 liradan ürün bitti" dedi.Portakal ve limon gibi narenciye ürünlerinin son zamanlarda fiyatlarıyla çiftçiyi memnun ettiğini anlatan üretici Muhammet Göçmen, doktorların tavsiyesine uyulması ve bol C vitamini tüketilmesi gerektiğini söyledi.

