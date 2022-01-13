Koronavirüs penisi küçültür mü? Korona cinsel organı küçültür mü?
Koronavirüs geçiren bir adamın iddiası, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. İsmini açıklamak istemeyen adam, hastalığı geçirdikten sonra cinsel organının 2.54 santimetre küçüldüğünü öne sürdü. Açıklama sonrası Koronavirüs penisi küçültür mü? Korona cinsel organı küçültür mü merak edildi.
Koronavirüs salgını dünya genelinde artış göstermeye başladı. Ülkemizde de vaka sayıları 70 bin seviyelerine çıktı. Uzmanlar, hastalığın yeni varyantına ait belirtileri ve hasarları açıklarken, ismini vermek istemeyen bir adam tarafından ortaya atılan iddia dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Peki, Koronavirüs penisi küçültür mü? Korona cinsel organı küçültür mü?
Bir platformun yayınına bağlanan genç adam, koronavirüs geçirdiğini ve hastalıktan sonra cinsel organının 2.54 santimetre küçüldüğünü öne sürdü. Bu nedenle doktora başvuran gencin aldığı cevap, kendisini daha da üzdü. Çünkü doktorlar, yaşanan durum karşısında yapacakları bir şey olmadığını ifade etti.
Konuyla ilgili dünya basınına konuşan ürologlar, koronavirüsün kan akışını etkilediğini ve adamın cinsel organında bu nedenle hasar meydana gelmiş olabileceğini ifade etti. University College London tarafından tarafından 3 bin 400 kişi üzerinde yapılan araştırmada da 200 kişinin cinsel organının hastalıktan etkilendiği belirlenmişti.
İsmini vermek istemeyen genç, yaşadığı durumla ilgili, "30'lu yaşlarda bir erkeğim. Geçtiğimiz haziran ayında şiddetli bir koronavirüs geçirdim ve ondan sonra cinsel organımda küçülme meydana geldi. Bundan eminim. Özgüvenimi de kaybetmiş durumdaydım" dedi.
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