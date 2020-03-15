Koronavirüs: Papa Francis boş meydanı kutsadı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, St Peter's Meydanı'nda bu haftaki ayinde karşısında boş bir meydan buldu. Papa, koronavirüs nedeniyle herkesin evine kapandığı İtalya'da, St Peters Meydanı'ndaki geleneksel kutsama ayinini gerçekleştirdi.



Öte yandan Vatikan, İtalya'da koranüvirüs salgınının yayılması üzerine paskalya kutsal haftası seremonilerinin, halkın katılımı olmadan gerçekleşeceğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle