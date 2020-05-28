Koronavirüs pandemisi ve karantina günlerinde aile işlerinin yükünü 'çoğunlukla kadınlar üstlendi'
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Koronavirüs pandemisi ve karantina günlerinde aile işlerinin yükünü 'çoğunlukla kadınlar üstlendi'

İtalya'da yapılan bir araştırma, koronavirüs salgını ve karantina süresince kadınların büyük kısmının ev ve aile içi işleri tek başlarına yüklendiklerini gösterdi.

Koronavirüs pandemisi ve karantina günlerinde aile işlerinin yükünü 'çoğunlukla kadınlar üstlendi'
28.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:55

İtalya'da yapılan bir araştırma, koronavirüs salgını ve karantina süresince kadınların büyük kısmının ev ve aile içi işleri tek başlarına yüklendiklerini gösterdi.

Kadın ve çocuk hakları derneği We World ile Ipsos araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre kadınların yüzde 60'ı salgın ve karantina süresince ailenin bütün işlerini tek başlarına yaptı. Ankete katılan erkeklerinse yalnızca yüzde 21'i ailenin tüm yükünü kendilerinin taşıdığını söyledi.

31-50 yaşları arasındaki çalışan kadınlarda bu oran daha da yüksek çıktı. Bu kategorideki kadınların yüzde 71'i, ailesel işlerin tamamını kendilerinin yaptığını söyledi.

Bu kadınlar gündelik ev işlerinin yanı sıra, aile büyüklerine yardımcı olma, çocukların bakımı, uzaktan eğitimi ve ödevlerinin kontrolünü üstlenme gibi ek işlerle, çoğunlukla tek başlarına uğraştı.

İtalya'nın güney bölgelerinde, aile içi işlerin yükünü tek başına üstlenen kadınların oranının arttığı da belirlendi.

Erkekler çocuk bakımını paylaştıklarını düşünüyor

Ankette, ev işlerinin paylaşımı konusunda kadın ve erkekler arasında bir "algı farkı" olduğu da tespit edildi.

Ankete katılan erkeklerin yüzde 47'si çocuk bakımı görevini partnerleriyle paylaştıklarını söylerken, kadınların yalnızca yüzde 22'si çocuk bakımında partnerleriyle iş bölümü yapabildiklerini belirtti.

Araştırmada, her 2 kadından 1'inin bu dönemde gelecek planlarını ertelemek ya da iptal etmek zorunda kaldığı da belirlendi. Erkeklerde ise bu oran 5'te 2 oldu.

We World derneği, araştırma sonuçlarını duyurduğu açıklamasında "Pandeminin ailesel ve zihinsel yük getiren sonuçlarından en çok etkilenenler yine kadınlar oldu" dedi.

Anket sonuçları İtalyan basınında da "Covid kurbanları arasındaki kadınlar: İki kadından biri kendi planlarından vazgeçti", "Kadınların yarısından fazlası karantinada her şeyi tek başına yaptı" gibi ifadelerle yer aldı.


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