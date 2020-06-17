Koronavirüs pandemisi turizm tercihlerini değiştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs pandemisi turizm tercihlerini değiştirdi

Koronavirüs pandemisiyle beraber yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği tatil modeli de değişti.

Koronavirüs pandemisi turizm tercihlerini değiştirdi
17.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:16

Koronavirüs pandemisiyle beraber yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği tatil modeli de değişti. Daha çok villa kiralama, büyük tatil köyleri, butik oteller veya otellerin ailelere özel alanı gibi tercihleri öne çıkıyor. Bu konuda yeni trend tatil seçeneklerinin zirvesinde ise villa tatili yer alıyor.

Villa kiralama firması sahibi Yusuf Temrel, yeni tatil modeline ilişkin olarak şunları söyledi: "Fiyatlar villaların özelliğine göre değişmekle beraber genelde haftalık kira ücreti 3 bin - 20 bin lira arasında olan villalara tatilciler daha yoğun ilgi gösteriyor. Şunu belirtmek istiyorum villalarımızın hepsi lüks ve özel havuzlu villadır. Fiyatları villanın oda sayısı, manzarası, denize mesafesi ve havuz büyüklüğü gibi çeşitli faktörler etkiliyor. Pandemi sürecinden dolayı kiralık villalar otel tatiline ciddi bir alternatif oldu. Geçen yaz özel tatil yapmak isteyen yarım milyon misafir tercihini özel villalardan yana kullanmıştı. Bu yaz ise pandeminin getirdiği özel şartlar nedeniyle tercihini villadan yana kullanacak olan misafirlerin birkaç milyonu bulabileceğini ön görüyoruz."

Pandemide villa tatilinin avantajı

Yusuf Temrel, pandemide kişiler arası yakın temasın virüsün bulaşma sebeplerinin başında geldiğini belirterek, "Oteller kalabalık insan grupları, yoğun yemek salonları ve diğer ortak alanlar nedeniyle bulaş için ciddi risk oluşturabilir. Villalarımız ise tamamen kişiye özel alan sunmaktadır. Tüm tatil süreniz boyunca havuz, güneşlenme alanı, odalar, bahçe, teras gibi tüm alanlar sadece size aittir. Hem tek bir otel odası yerine kocaman bir villanız oluyor, havuzu onlarca kişiyle paylaşmak yerine havuz keyfini sadece siz ve sevdikleriniz çıkarıyorsunuz hem de pandemiden korunuyorsunuz. Bu bakımdan Villa tatili risklerden uzak çok özel bir tatil imkanı sunmuş oluyor" dedi.

Villa turizminde pandemi hazırlığına yönelik alınan tedbirler neler

Villa tatilinin doğası gereği otellere göre çok daha sağlıklı bir tatil imkanı sunmasına rağmen mükemmel hizmet anlayışı ile Covid-19 pandemisi tedbirlerini aldıklarını ifade eden Temrel, "Bu kapsamda villalarımızın temizliği, dezenfeksiyon işlemleri, havuz bakımı gibi konularda bilim kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini göz önünde bulundurarak düzenlemeler yaptık. Takım arkadaşlarımıza eğitim verdik" şeklinde konuştu.

Villa tatilinin otel tatilinden farkı nedir

"Otellerde sanki şehirde hayatınız devam ediyormuş gibi kalabalıklarda bulunuyorsunuz, ortak alanlarda hep bir insan kalabalığı içerisindesiniz" diyen Temrel, "Bu ortamlarda bir yandan sosyal mesafeyi korumaya çalışacak bir yandan da tüm aile birkaç metrekarelik bir odaya sıkışacaksınız. Villalarda ise anahtarı teslim aldığınızdan itibaren kendinizi evinizde hissedersiniz. Günün her saatini ailenizle planlayabilir, kalabalıktan uzakta oksijeni bol, yemyeşil doğada, eşsiz manzarada ailenizle kuş sesleri eşliğinde güne merhaba diyebilir, istediğiniz zaman özel havuzunuzda serinleyebilirsiniz. Villalarda odaları tutmazsınız veya kişi sayısına bağlı değildir, villanın tamamı sizindir. Villa tatili sizlere birbirinden farklı çok özel seçenekler sunar. Açık havuz, kapalı havuz, deniz manzarası veya doğa manzarası, villanın kendine özgü onlarca seçenekleri ile her bir villa kendine özgü eşsiz tatil tecrübesi yaşatır" ifadelerini kullandı.

Ünlülerin tercihi villa tatili

TY Grup CEO'su Yusuf Temrel, her yıl yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ünlünün gözlerden uzak, mahremiyetin korunduğu villaları tercih ettiğini, ünlülerin daha çok deniz manzaralı, ultra lüks villalarda yorgunluklarını attıklarına dikkat çekerek, sanatçılardan futbolculara, siyasilerden bürokratlara kadar çok sayıda kişiyi misafir ettiklerini söyledi.

Tatilcilere tavsiyeleriniz neler?

Pandemiden dolayı tatilden vazgeçilmemesi gerektiğini dile getiren Temrel, "Bu sene pandeminin gölgesinde tatil yapacağımız için mutlaka tüm seçenekleri gözden geçirin. Tercihinizi hangi yana kullanacaksanız mutlaka Covid-19 tedbirlerini sorgulayın. Eğer tercihinizi villadan yana kullanacaksanız size uygun bir villayı tercih edin. Karar vermeden web sayfamızı ziyaret etmenizi ve hepsi birbirinden özel, her bütçeye uygun seçeneklerimizi incelemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca kurumsal firmalar haricinde villa kiralamamanızı dikkatle öneririm. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Esenyurt'ta Suriyelilere ait kaçak hastaneye yapılan baskında buzdolabından numune ve dondurma yan yana çıktı
Esenyurt'ta Suriyelilere ait kaçak hastaneye yapılan baskında buzdolabından numune ve dondurma yan yana çıktı
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Trump'ın imzaladığı 'polis reformu' kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması yasaklandı
Trump'ın imzaladığı "polis reformu" kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması...
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Halife Hafter Müyesser Yıldız Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lara Emre Kınay Kemal Sunal Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Tamer Tuna Cüneyt Çakır Tahir Karapınar
Daha Fazla İngiltere Trabzonspor Galatasaray Türkiye Kupası
Şu an buradasınız: Koronavirüs pandemisi turizm tercihlerini değiştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 15:23:20. #1.14#
title