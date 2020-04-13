Koronavirüs Pandemisi gündemde kalmaya devam ediyor Türkiye diğer gelişen piyasa ülkeleriyle kıyaslandığında rakiplerinden pozitif ayrışıyor.

Yeni haftada OPEC koalisyonunun petrol üretiminde kesintiye gideceği haberiyle ekside başlayan Asya piyasaları karışık bir görünüm sergiliyor. ABD vadelileri ise Paskalya tatili sonrasında ekside. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün gece saatlerinde istifasını sundu. İstifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Süleyman Soylu görevine devam edecek. Yurt dışı piyasalardaki satıcılı görünüme bağlı olarak endeksin güne ekside başlaması beklenebilir. Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı gelişmeler ve haber akışı gündemde kalmaya devam ediyor.

USDTRY… BDDK Swap Limitini %1'e Çekti… Türkiye ABD dahil G20 ülkeleriyle swap hattını görüşüyor. Dolar TL kuru bu habere Cuma günü olumlu tepki vererek sınırlı bir şekilde geriledi. BDDK'nın döviz kurlarındaki oynaklığı önleyebilmek adına swap limitlerini %1 oranına düşürdü. Dolar TL kuru 6.70 üzerine tutundu. Yeni haftanın ilk saatlerinde 6.74 seviyelerinde işlem görüyor.

EURTRY… Euro TL Kuru Yeni Haftaya Yükselişle Başladı… Gelişen piyasa ülke para birimleri koronavirüs pandemisi ekseninde negatif fiyatlanıyor. TL Euro karşısında değer kaybederken, yeni haftada oldukça volatil bir görünüm sergiliyor. Euro TL kuru 7.37 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD… Euro Dolar Karşısındaki Kayıplarını Geri Almada Zorlanıyor… ABD'de Mart ayı enflasyonu aylık bazda %0.4 düştü. Yıllık bazda ise %1.4 arttı. Koronavirüs pandemisinin reel ekonomiye yansımaları takip ediliyor. EuroGroup toplantısında Maliye Bakanlarının kurtarma paketinin üzerinde anlaşması üzerine Euro Dolar karşısında güç kazandı. 2018 yılından bu yana görülen en yüksek Euro uzun pozisyonuna rağmen parite yatay seyrediyor. Dolar milyarlarca dolarlık parasal genişleme programlarına rağmen güvenli liman talebinden destek bulmaya devam ediyor. Euro Dolar paritesi yeni haftada 1.0950 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.

XAUUSD… Güvenli Varlık Talebinden Destek Buluyor… Altının ons fiyatı merkez bankalarının parasal genişleme operasyonlarından ve güvenli varlık talebinden destek buluyor. Ons altın yurt dışı piyasaların Paskalya tatili sonrasında 1692 $ seviyelerine ulaştıktan sonra sınırlı bir şekilde 1685 $ seviyelerine geri çekildi.

GLDGR… 360 TL Seviyesinin Üzerinde… Gram altın fiyatları ons fiyatındaki yükselişten kendine destek sağladı. Altının ons fiyatının yükselmesinden destek bulan gram altın fiyatları yeni haftada 363 TL seviyelerinde fiyatlanıyor.

BRENT… OPEC+ Toplantısında Üretim Kesintisi Konusunda Anlaşmaya Varıldı… OPEC+ ülkeleri günlük 10 milyon varil üretim kesintisi konusunda anlaşmaya vardı. Böylece 1 Mayıs ve 30 Haziran tarihleri arasında üretim günlük 10 milyon varil azaltılacak. Söz konusu üretim kesintisi 1 Temmuz ve 31 Aralık tarihleri arasında 8 milyon varil, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ise 30 Nisan 2022 tarihine kadar günlük 6 milyon varil olarak uygulanacak. OPEC+ ülkeleri üretim kısıntısının G20 ülkeleriyle birlikte 20 milyon varile çıkarılmasını hedefliyor. Brent petrolün varil fiyatı bu gelişmelerin ekseninde yeni haftaya sınırlı bir yükselişle 31 $ seviyelerinde başladı.

S&P500… Bilanço Dönemi Açılıyor… ABD'de Paskalya tatili sonrasında vadeli piyasalar haftaya OPEC koalisyonunun üretim kesintisi haberiyle ekside başladı. Piyasalar bu hafta şirketlerin ilk çeyrek bilançolarını takip edecek.

Kaynak: Bültenler