Koronavirüs Pandemisi gündemde kalmaya devam ediyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Koronavirüs Pandemisi gündemde kalmaya devam ediyor - Haberler
Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Koronavirüs Pandemisi gündemde kalmaya devam ediyor

Türkiye diğer gelişen piyasa ülkeleriyle kıyaslandığında rakiplerinden pozitif ayrışıyor.

13.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:36
Koronavirüs Pandemisi gündemde kalmaya devam ediyor

Yeni haftada OPEC koalisyonunun petrol üretiminde kesintiye gideceği haberiyle ekside başlayan Asya piyasaları karışık bir görünüm sergiliyor. ABD vadelileri ise Paskalya tatili sonrasında ekside. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün gece saatlerinde istifasını sundu. İstifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Süleyman Soylu görevine devam edecek. Yurt dışı piyasalardaki satıcılı görünüme bağlı olarak endeksin güne ekside başlaması beklenebilir. Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı gelişmeler ve haber akışı gündemde kalmaya devam ediyor.

USDTRY… BDDK Swap Limitini %1'e Çekti… Türkiye ABD dahil G20 ülkeleriyle swap hattını görüşüyor. Dolar TL kuru bu habere Cuma günü olumlu tepki vererek sınırlı bir şekilde geriledi. BDDK'nın döviz kurlarındaki oynaklığı önleyebilmek adına swap limitlerini %1 oranına düşürdü. Dolar TL kuru 6.70 üzerine tutundu. Yeni haftanın ilk saatlerinde 6.74 seviyelerinde işlem görüyor.

EURTRY… Euro TL Kuru Yeni Haftaya Yükselişle Başladı… Gelişen piyasa ülke para birimleri koronavirüs pandemisi ekseninde negatif fiyatlanıyor. TL Euro karşısında değer kaybederken, yeni haftada oldukça volatil bir görünüm sergiliyor. Euro TL kuru 7.37 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD… Euro Dolar Karşısındaki Kayıplarını Geri Almada Zorlanıyor… ABD'de Mart ayı enflasyonu aylık bazda %0.4 düştü. Yıllık bazda ise %1.4 arttı. Koronavirüs pandemisinin reel ekonomiye yansımaları takip ediliyor. EuroGroup toplantısında Maliye Bakanlarının kurtarma paketinin üzerinde anlaşması üzerine Euro Dolar karşısında güç kazandı. 2018 yılından bu yana görülen en yüksek Euro uzun pozisyonuna rağmen parite yatay seyrediyor. Dolar milyarlarca dolarlık parasal genişleme programlarına rağmen güvenli liman talebinden destek bulmaya devam ediyor. Euro Dolar paritesi yeni haftada 1.0950 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.

XAUUSD… Güvenli Varlık Talebinden Destek Buluyor… Altının ons fiyatı merkez bankalarının parasal genişleme operasyonlarından ve güvenli varlık talebinden destek buluyor. Ons altın yurt dışı piyasaların Paskalya tatili sonrasında 1692 $ seviyelerine ulaştıktan sonra sınırlı bir şekilde 1685 $ seviyelerine geri çekildi.

GLDGR… 360 TL Seviyesinin Üzerinde… Gram altın fiyatları ons fiyatındaki yükselişten kendine destek sağladı. Altının ons fiyatının yükselmesinden destek bulan gram altın fiyatları yeni haftada 363 TL seviyelerinde fiyatlanıyor.

BRENT… OPEC+ Toplantısında Üretim Kesintisi Konusunda Anlaşmaya Varıldı… OPEC+ ülkeleri günlük 10 milyon varil üretim kesintisi konusunda anlaşmaya vardı. Böylece 1 Mayıs ve 30 Haziran tarihleri arasında üretim günlük 10 milyon varil azaltılacak. Söz konusu üretim kesintisi 1 Temmuz ve 31 Aralık tarihleri arasında 8 milyon varil, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ise 30 Nisan 2022 tarihine kadar günlük 6 milyon varil olarak uygulanacak. OPEC+ ülkeleri üretim kısıntısının G20 ülkeleriyle birlikte 20 milyon varile çıkarılmasını hedefliyor. Brent petrolün varil fiyatı bu gelişmelerin ekseninde yeni haftaya sınırlı bir yükselişle 31 $ seviyelerinde başladı.

S&P500… Bilanço Dönemi Açılıyor… ABD'de Paskalya tatili sonrasında vadeli piyasalar haftaya OPEC koalisyonunun üretim kesintisi haberiyle ekside başladı. Piyasalar bu hafta şirketlerin ilk çeyrek bilançolarını takip edecek.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
'Soylu'dan ilk açıklama' haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Kapıcının testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı Haberler
Kapıcının testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Koronaya dikkat çekmek isteyen mermer ustası, mezar taşına 'Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı
Koronaya dikkat çekmek isteyen mermer ustası, mezar taşına 'Evde kalın bize iş çıkarmayın' yazdı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Polat Kim Kardashian İçişleri Bakanı
Spor Falcao Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İstifa Kayseri Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Koronavirüs Pandemisi gündemde kalmaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 11:15:21. #1.14#
title