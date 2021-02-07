Koronavirüs - Oxford aşısı, Güney Afrika varyantına karşı 'sınırlı' koruma sağlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

Koronavirüs - Oxford aşısı, Güney Afrika varyantına karşı 'sınırlı' koruma sağlıyor

07.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:51
Koronavirüs - Oxford aşısı, Güney Afrika varyantına karşı 'sınırlı' koruma sağlıyor

İlaç devi AstraZeneca, ilk araştırmalara göre şirketin Oxford Üniversitesi'yle birlikte geliştirdiği aşının Güney Afrika varyantının sebep olduğu, orta şiddette geçirilen Covid-19'a karşı kısıtlı koruma sağladığını açıkladı.

İlaç devi AstraZeneca, ilk araştırmalara göre şirketin Oxford Üniversitesi'yle birlikte geliştirdiği aşının Güney Afrika varyantının sebep olduğu, orta şiddette geçirilen Covid-19'a karşı kısıtlı koruma sağladığını açıkladı.

Şirket ayrıca, aşının daha bulaşıcı olan bu varyantın ortaya çıkarttığı ağır hastalığa karşı koruyup korumadığının da tam anlamıyla belirlenemediğini bildirdi.

2000'den fazla kişinin katıldığı çalışma henüz hakem onayından geçmedi.

İngiltere'de şu ana dek 100'den fazla Güney Afrika varyantı tespit edildi.

İlk olarak Financial Times'ın haber yaptığı çalışmaya göre, AstraZeneca aşısı, varyantın yol açtığı hafif ve orta şiddetteki Covid-19'a karşı kısıtlı koruma sağlıyor.

Şirketin Sözcüsü, aşının Güney Afrika varyantından kaynaklanan ağır hastalığı önleyip önleyemediğinin tam olarak belirlenemediğini, çünkü çalışmaya katılanların büyük ölçüde genç, sağlıklı yetişinkinler olduklarını belirtti.

Ancak şirket, aşının ağır vakaları önleyeceğine inandıklarını, çünkü diğer koronovirüs aşıları gibi antikor üretilmesini sağladığını bkaydetti.

Sözcü, şirketin Oxfor Üniversitesi'yle birlikte aşıyı Güney Afrika varyantına karşı uyarlama çalışmalarına başladığını ve mutasyona uğramış virüslere karşı uyarlanmış aşının gerekirse sonbahar aylarında yapılmaya başlanabileceğini vurguladı.

Southampton Üniversitesi'nden Dr. Micheal Head Oxford-AstraZeneca aşısının orta şiddette hastalığa karşı daha az etkili olmasına karşın, ağır hastalıkları önlemesinin "hala çok iyi bir sonuç olduğunu" ifade etti.

Head BBC'ye yaptığı açıklanada "Çalışmanın sonuçlarından çok kaygı duymamız gerektiğini düşünmüyorum ama çalışmanın tamamını ve etkilerinin neler olduğunu görmemiz lazım" dedi.

AstraZenaca, Cumartesi günü de aşının İngiltere varyantına karşı iyi bir koruma sağladığını belirtmişti.

Pfizer-BioNTech ve Moderna ilk sonuçlara göre aşılarının yeni varyantlara karşı koruma sağladığını açıklamıştı.

Uzmanlar, gerektiği takdirde aşıların yeni varyantlara karşı haftalar ya da aylar içinde uyarlanabileceğini söylüyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Devlet Bahçeli Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Didem Kınalı Selami Şahin Hüner Coşkuner
Spor Ozan Tufan Arda Turan Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Derbi İzmir Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs - Oxford aşısı, Güney Afrika varyantına karşı 'sınırlı' koruma sağlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 13:05:00. #1.16#
title