Koronavirüs otomotiv pazarında 120 bin adet kayıp yaratacak!
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Koronavirüs, Türkiye, Otomobil

Koronavirüs otomotiv pazarında 120 bin adet kayıp yaratacak!

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, Nisan ayının ilk haftası itibariyle Türkiye’nin ana sanayisi konumunda bulunan otomotiv sektörünü durma noktasına getirdi.

06.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:32
Koronavirüs otomotiv pazarında 120 bin adet kayıp yaratacak!

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, Nisan ayının ilk haftası itibariyle Türkiye'nin ana sanayisi konumunda bulunan otomotiv sektörünü durma noktasına getirdi.

Tıpkı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok fabrika üretime ara verdi.

Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, sektörü çok zorlu bir üç ayın beklediğini ifade eden Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya, Mart ayı başında 65 bin adet olması beklenen pazarın, ay ortasından itibaren işlerin tamamen durmasıyla 50 bin adette kaldığını ve geçen yılın yüzde 1,6 üzerinde kapandığını belirtti.

Uğur Sakarya yaptığı değerlendirmede, "Otomotiv sektörü Mart ayında Koronavirüs salgını sebebiyle, 15 bin adet satış kaybetti. Bu öngörülemeyen salgın olmasaydı önümüzdeki üç ayda yaklaşık 185 bin adet satış olmasını bekliyorduk. Şimdi ise içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ancak 80 bin adetlik satış olabileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla, Koronavirüs'ün otomotiv sektörüne bilançosu 120 bin adetlik satış kaybı oldu. Virüsün etkisinin Haziran ayından itibaren azalması halinde, biriken talebin yılın geri kalanında ve özellikle son çeyrekte realize olmasıyla, bu kayıpların büyük ölçüde kapanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Nisan ayında satışlar yüzde 50 düşecek"

Virüsten en fazla etkilenen İtalya, İspanya ve Fransa'da, Mart ayı otomobil satışlarının yüzde 70 ila 85 arasında düştüğünü dile getiren Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya, "İtalya yüzde 85 düşüşle başı çekerken, satışlar Fransa'da yüzde 72, İspanya'da yüzde 69 düşüş gösterdi. Muhtemelen benzer süreci Türkiye'de yaşayacak. Ülkemizde Nisan ayında, Mart ayına göre yüzde 50 düşüş olması muhtemel. Bu bağlamda, Mayıs ayı da çok farklı olmayacaktır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de neredeyse tüm üretim tesisleri Nisan ayı boyunca çalışmayacak ya da çok kısıtlı çalışacak. Dolayısıyla bir süre boyunca satacak araç da olmayacak. Çin'de satışların Mart ayında nispeten toparlanmış olması, bize Türkiye otomotiv pazarının da Haziran ayından itibaren kademeli olarak toparlayacağı umudunu veriyor" dedi.

"Çin pazarı Mart ayında toparlanmaya başladı"

Çin'de otomotiv satışlarının Mart ayıyla birlikte toparlanmaya başladığını belirten Uğur Sakarya "Ocak ayında yüzde 20 düşüş yaşayan Çin otomobil pazarı, salgının zirve yaptığı Şubat ayında yüzde 80 düşüş göstermişti. Mart sonuçları tam olarak açıklanmamış olsa da beklenti, Mart ayında Şubat ayının yaklaşık 4 katı satış yapılmış olması ve düşüşün yüzde 40 seviyelerine inmesi yönünde. Çin pazarının lideri Volkswagen'in üst düzey yöneticisinin 'İki üç ay içinde krizin etkilerinin geride kalacağı yönünde temkinli iyimserlik içindeyiz. İşlerin toparlandığına dair birçok işaret var. Yıl ortasında geçen yıl planladığımız seviyelere gelmiş olacağız. Umut Çin pazarına geri dönüyor.' şeklindeki ifadeleri Türkiye'de Haziran ayından itibaren toparlanmanın başlayacağı sinyallerini veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkelere göre mart ayı satışlarının bir önceki yıla göre düşüş yüzdeleri

İtalya: -85%

Fransa: -72%

İspanya: -69%

Çin (Tahmini): -40%

Kaynak: Carmedya.com

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