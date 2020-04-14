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Anne, Güncel

Koronavirüs otizmli Filiznur'dan annesine 'Sen ölürsen bana kim bakar'

TÜRKİYE'nin jimnastik şampiyonalarında elde ettiği başarılarla konuştuğu otizmli 16 yaşındaki Filiznur İmer'in annesi Süreyya Elçekin, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü dönemde kızından ayrı kaldığı için gözyaşları içinde çektiği videoyla herkesi duygulandırdı.

14.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:54
Koronavirüs otizmli Filiznur'dan annesine 'Sen ölürsen bana kim bakar'

TÜRKİYE'nin jimnastik şampiyonalarında elde ettiği başarılarla konuştuğu otizmli 16 yaşındaki Filiznur İmer'in annesi Süreyya Elçekin, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü dönemde kızından ayrı kaldığı için gözyaşları içinde çektiği videoyla herkesi duygulandırdı. Tedavisi tamamlanan ve hastalığı yenen Elçekin, koronavirüsün ayırdığı kızına 14 günlük karantina sürecinin ardından kavuştu. Çok zor bir süreci atlattığını söyleyen Elçekin, Bana 'Anne ölmeyeceksin, değil mi Sen ölürsen bana kim bakar' dedi. Şimdi ona kavuştum. Şifa bekleyen herkese sağlık diliyorum dedi.

Jimnastik sporuna gönül veren ve çok sayıda madalyanın sahibi olan 16 yaşındaki otizmli Filiznur İmer'in annesi Süreyya Elçekin (38), mart ayının sonunda ateş, öksürük, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Çekilen akciğer filmiyle birlikte zatürre olduğu anlaşılan ve koronavirüs bulguları taşıdığı gerekçesiyle karantina altına alınan Elçekin için zorlu ve özlem dolu süreç başlamış oldu. Otizmli kızından ilk kez ayrı kalan Elçekin, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde hastanede tedavi gördüğünü gözyaşları içinde anlattı. Hastane odasından çektiği videoyla kızına seslenen Elçekin, Çektiğim acılardan daha kötüsü kızımın yanında olamamak ve onun özel gününde ona sarılamamak. Onu çok seviyorum. Anneciğim sana söz veriyorum bundan sonra her anında senin yanında olacağım. Bugün yanında olamadığım için beni affet. Seni canımdan bile çok seviyorum dedi. Herkesi duygulandıran bu paylaşımın ardından sağlık çalışanlarının ilgisi ve kızına olan sevgisiyle koronavirüsü yenmeyi başaran anne, tedavisinin tamamlandıktan sonra 14 günlük karantina sürecinin ardından evine döndü.'SEN ÖLÜRSEN BANA KİM BAKAR' DHA'ya açıklama yapan ve mart ayının 27'nde semptomları artınca hastaneye başvurduğunu söyleyen anne Elçekin, Akciğer filmim çekildi. Filmle birlikte zatürre olduğum ve şüpheli bulgular taşıdığım anlaşıldı. Bunlar da koronsvirüs ile uyuştuğu için koronavirüs şüphelisi olarak karantinaya alındım. Sabaha karşı özel bir ambulansla başka bir hastaneye sevkim yapıldı ve zahmetli, ağrılı, özlem dolu süreç de benim için başlamış oldu. Kızımdan ilk kez ayrı kalacaktım. Bu çok zor bir süreçti ama her gün beni arıyordu. En son beni aradığında 'Anne ölmeyeceksin, değil mi' dedi. 'Sen ölürsen bana kim bakar' dedi. Ben de doktorumu aradım, doktorum bana 'Ölmeyeceksin' dedi ve umut oldu. Kızımın sevgisi bana umut oldu. Hiç tanımadığım insanların duaları bana umut oldu. Zor bir süreçti. Zor bir hastalıkla mücadele ediyordum. Kızımın özlemi de canımı acıtıyordu. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Şifa bekleyen herkese sağlık diliyorum dedi.

Otizmli Filiznur ise eve gelen ve kendini odasında izole eden annesine kapıdan, Seni çok seviyorum diye seslendi.


Kaynak: DHA

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