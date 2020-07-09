Koronavirüs, otellerin personel maliyetini yüzde 30 artırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs, otellerin personel maliyetini yüzde 30 artırdı

Koronavirüs, otellerin personel maliyetini yüzde 30 artırdıTURİZM kenti Antalya'da, 5 yıldızlı otellerde yeni normalleşme süreciyle birlikte yerli ve yabancı tatilciler kabul edilmeye başlandı.

09.07.2020 10:22 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:29

Koronavirüs, otellerin personel maliyetini yüzde 30 artırdı

TURİZM kenti Antalya'da, 5 yıldızlı otellerde yeni normalleşme süreciyle birlikte yerli ve yabancı tatilciler kabul edilmeye başlandı. Oteller misafirlere daha hijyenik bir tatil sunabilmek için personel sayısını yüzde 30 artırdı.

Koronavirüs tedbirlerinin ardından kısıtlamaların kaldırılmasıyla başlayan yeni normalleşme süreci, pandemi öncesindeki birçok alışkanlığın değişmesine neden oldu. Özellikle turizm gibi sektörlerin büyük oranda etkilendiği yeni normal hayatta artık tatil anlayışı da değişti.

YEMEKLER ARTIK MENÜYLE

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Antalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl daha az turistin gelmesi beklenirken, 5 yıldızlı tesislerde ise bir dizi değişiklik yapıldı. Özellikle oteller, güvenli turizm sertifikası aldıktan sonra misafir kabulüne başladı. Havuz başlarındaki şezlonglar fiziki mesafeye göre sıralanırken, otellerin giriş kapıları ise personel tarafından sürekli dezenfekte ediliyor. Resepsiyona gelen misafir, resepsiyon görevlisiyle temasın en aza indirilmesi için kullanılan pleksi levhanın arkasından işlemlerini yaptırırken otel içinde kapalı mekanlardan disko, kulüp ya da sinema salonları gibi eğlence mekanlarının ise tesis içindeki açık alanlara yönlendirildiği görüldü.

Türkiye'de tatil yapanların ilgisini en çok çeken açık büfe yemek ve kahvaltılar ise artık tarih oldu. Misafirler otelin restoranına geldiklerinde girişte ellerini dezenfekte ediyor ve yemeklerin önceden açık halde sunulduğu ve misafirin istediği kadar alma imkanı tanıyan masaların başına geçiyor. Burada yemeklerin önüne tıpkı resepsiyonda olduğu gibi pleksi korumalık, hem yemekleri hem de servisi yapan personeli koruyor. Burada yemekler porsiyon olarak veriliyor ancak her şey dahil sistemde eskiden olduğu gibi porsiyon sınırlandırması yok, istenildiği kadar tüketilebiliyor.

PERSONEL İHTİYACINI ARTIRDI

Tesisler hijyen kurallarını en üst seviyede uygulayabilmek adına bu yıl personel sayısını artırdı. Belek bölgesinde hizmet veren 5 yıldızlı otelin genel müdürü Sebahattin Asi, önlemler kapsamında daha iyi hizmet verebilmek için personel ihtiyacını yüzde 30 oranında artırdıklarını söyledi. Girişte ve otelin bazı noktalarında misafirlerin ateşlerinin ölçüldüğünü anlatan Asi, "Personelimiz, pleksi bariyerler arkasında çalışıyor. Odalar dezenfekte edildikten sonra 24 saat bekletiliyor. Misafirlerin valizleri dezenfekte edilip odalarına yerleştiriliyor. Açık büfe konusunda çok güçlüyüz ama şu anda cam veya pleksi kalkanın arkasında o biraz bizi zorluyor. Restoranlarımız fiziki mesafeye göre düzenlendi" dedi.

Koronavirüs, otellerin personel maliyetini yüzde 30 artırdı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek Güncel
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı 3. Sayfa
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Mabel Matiz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Falcao Tamer Tuna Sergen Yalçın Serdar Gürler Emre Belözoğlu
Daha Fazla Anne İzmir Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Koronavirüs, otellerin personel maliyetini yüzde 30 artırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 10:35:03. #1.14#
title