Koronavirüs orkideyi de vurdu
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Koronavirüs orkideyi de vurdu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kesme orkide üretimi yapan Kadir Erdem, bu yıl koronavirüs nedeniyle çiçek satışlarının durduğunu söyledi.

Koronavirüs orkideyi de vurdu
02.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:54

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kesme orkide üretimi yapan Kadir Erdem, bu yıl koronavirüs nedeniyle çiçek satışlarının durduğunu söyledi. Erdem, "Sezonu zararla kapatacağız. Son günlerde sadece Anneler Günü'nde biraz satış oldu" dedi.

Serik'te örtü altında kesme orkide üretimi yapılıyor. Saksılarda renk renk yetiştirilen orkide, çiçekleri açtıktan sonra kesilerek, sapları içinde özel sıvı bulunan tüplere konuluyor. Bu özel sıvılı tüp sayesinde dayanma ömrü uzayan orkide çiçekleri, Türkiye genelinde özellikle İstanbul ve Antalya'da iç pazarda müşteri buluyor. Koronavirüs nedeniyle otellerin kapanması ve düğün organizasyonlarının yapılamaması nedeniyle orkideler elde kaldı.

Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, "Bölgemizde 60 dönümlük örtü altı seracılık alanında kesme orkidecilik yapan işletmemiz Türkiye'de ilk ve Antalya'da tek işletmedir. İşletmenin bölgemize ekonomik anlamda katkısı büyüktür. Normalleşmelerin ardından üreticinin yüzü gülecektir" dedi.'BU YIL SEZONU ZARARLA KAPATACAĞIZ'Serik'te faaliyetini sürdüren Kadir Erdem, bu yıl çiçekleri koronavirüsün vurduğunu söyledi. Erdem, "2008 yılında kesme orkideciliğe Türkiye'de ilk kez başladık. Kesme orkide geçen yıllarda daha iyi satılıyordu. Bu yıl koronavirüs nedeniyle çiçek satışlarımız durdu. Sezonu zararla kapatacağız. Çiçeklerimiz açtı. Müşteri bekliyor. Son günlerde sadece Anneler Günü'nde biraz satış oldu" diye konuştu.'VİRÜSTEN DOLAYI SATIŞ YOK'

Kadir Erdem, genellikle çiçeklerin İstanbul ve Antalya'da oteller tarafından alındığını, onların da koronavirüs nedeniyle kapalı olduğunu, düğün organizasyonu da yapılmayınca satış olmadığını vurguladı. Erdem, "İhracat genellikle saksı olarak yapıldığı için biz kesme orkideleri ihraç etmiyoruz. Koronavirüs ve pandemi süresi sona erdiğinde düğün sezonu açılırsa ve oteller hizmet vermeye başlayınca belki sezonu kurtarabiliriz. Sezonda 20 ile 30 bin dal kesme orkide satıyoruz. Bu sene virüsten dolayı satış yok. Orkideler soğuk dönemlerde vazo ömrü 1- 1,5 aydır ama şu anda çiçeğin sonuna geldiğimiz için 1 hafta, 10 gündür. Bu süreler çiçeğin rengi ve çeşidine göre de değişir. Havalar ısındıkça süre kısalır. Organizasyonlarda tek gün kullanımlık olduğu için sorun olmaz" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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