Koronavirüs önlemleri sürüyor
Ekiplerin ekmekleri fırından alması Ekmeklerin mahallede dağıtılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda...
18.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:05
Ekiplerin ekmekleri fırından alması
Ekmeklerin mahallede dağıtılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ekmek, gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını temin ediyor.
Kaynak: AA