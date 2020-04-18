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Vefa Sosyal Destek Grubu, Şanlıurfa, Suruç, Güncel

Koronavirüs önlemleri sürüyor

Ekiplerin ekmekleri fırından alması Ekmeklerin mahallede dağıtılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda...

18.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:05
Koronavirüs önlemleri sürüyor

Ekiplerin ekmekleri fırından alması

Ekmeklerin mahallede dağıtılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ekmek, gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını temin ediyor.

Koronavirüs önlemleri sürüyor

Kaynak: AA

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