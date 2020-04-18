Koronavirüs önlemleri sürüyor Ekiplerin ekmekleri fırından alması Ekmeklerin mahallede dağıtılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda...

Ekiplerin ekmekleri fırından alması

Ekmeklerin mahallede dağıtılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ekmek, gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını temin ediyor.

Kaynak: AA