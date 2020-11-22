Koronavirüs önlemleri protesto edildi
22.11.2020 23:32 | Son Güncelleme: 22.11.2020 23:38
Protestocuların slogan atarak yürümesi Protestocuların maske yakması Maske karşıtı protestocularla maske takanlar arasındaki tartışma Protestocuların taşıdığı dövizler NEW YORK - ABD'nin New York kentinde koronavirüs önlemleri ve aşı karşıtı bir grup gösterici, tepkilerini maske yakarak gösterdi.
Protestocuların slogan atarak yürümesi
Protestocuların maske yakması
Maske karşıtı protestocularla maske takanlar arasındaki tartışma
Protestocuların taşıdığı dövizler NEW YORK - ABD'nin New York kentinde koronavirüs önlemleri ve aşı karşıtı bir grup gösterici, tepkilerini maske yakarak gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol