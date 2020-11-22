Koronavirüs önlemleri protesto edildi
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Koronavirüs önlemleri protesto edildi

22.11.2020 23:32 | Son Güncelleme: 22.11.2020 23:38

Protestocuların slogan atarak yürümesi Protestocuların maske yakması Maske karşıtı protestocularla maske takanlar arasındaki tartışma Protestocuların taşıdığı dövizler NEW YORK - ABD'nin New York kentinde koronavirüs önlemleri ve aşı karşıtı bir grup gösterici, tepkilerini maske yakarak gösterdi.

Protestocuların slogan atarak yürümesi

Protestocuların maske yakması

Maske karşıtı protestocularla maske takanlar arasındaki tartışma

Protestocuların taşıdığı dövizler NEW YORK - ABD'nin New York kentinde koronavirüs önlemleri ve aşı karşıtı bir grup gösterici, tepkilerini maske yakarak gösterdi.

Koronavirüs önlemleri protesto edildi
Koronavirüs önlemleri protesto edildi
Koronavirüs önlemleri protesto edildi
Koronavirüs önlemleri protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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