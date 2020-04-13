Koronavirüs önlemleri - KİLİS Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.

Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.

Kilis

Kilis'te tedbirler kapsamında belediye ekipleri, dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri, uygulama noktalarında durdukları sürücü ve yolculara maske dağıttı.

Sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda bilgilendirme yapan ekipler, araçlardan Arapça ve Türkçe yapılan anonslarla zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA