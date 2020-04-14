Koronavirüs önlemleri kapsamında market denetimi ve dilenci operasyonu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Koronavirüs önlemleri kapsamında market denetimi ve dilenci operasyonu - Haberler
Koronavirüs, Van, Güncel

Koronavirüs önlemleri kapsamında market denetimi ve dilenci operasyonu

Van'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında marketler denetlendi, kavşaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

14.04.2020 19:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:50
Koronavirüs önlemleri kapsamında market denetimi ve dilenci operasyonu

Van'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında marketler denetlendi, kavşaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi Zabıta, Gıda Kontrol ve Denetim ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki marketleri denetledi.

Koronavirüs nedeniyle yayımlanan genelgeler kapsamında kişisel hijyen kuralları, maske, eldiven, bone ve önlük gibi koruyucu ekipman kullanılması konusunda iş yeri sahiplerini bilgilendiren ekipler, açıkta ürün satışı yapılmaması, ekmek, meyve-sebze gibi ürünlerin paketlenerek satışa sunulması, hasta personelin çalıştırılmaması, çalışan ve müşteriler için dezenfektan bulundurulması, işletmelerin düzenli olarak havalandırılması konularında uyarılarda bulundu.

Ekipler, koronavirüsten korunmak için 10 altın kuralın yazılı olduğu broşürleri market çalışanları ve vatandaşlara dağıttı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de kavşaklarda dilencilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Özel kıyafetli ekipler özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde koronavirüs tedbirlerine uymayarak insan sağlığını hiçe saydıkları gerekçesiyle 4'ü çocuk 9 kişiyi yakaladı.

Dilencilere hem Kabahatler Kanunu kapsamında hem de sosyal mesafeyi korumadıkları için yasal işlem uygulandı.

"Dilencilerin büyük bir kısmı ihtiyaç sahibi değil"

Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, duygu istismarcılarına yönelik operasyonların devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Koronavirüs dolayısıyla izolasyonun çok önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dilenciliği meslek haline getirmiş kişiler halen sokaklarda sosyal mesafe kuralına uymuyor. Vatandaşlardan ricamız bu kişilere lütfen bağışta bulunmasınlar. Bu kişiler sürekli hareket halinde oldukları için size hastalık bulaştırabilir. Büyük bir kısmının da ihtiyaç sahibi olmadıkları tespit edilmiştir

Koronavirüs önlemleri kapsamında market denetimi ve dilenci operasyonu

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak
İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi
İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Saruhan Oluç İçişleri Bakanı Mustafa Destici Meral Danış Beştaş
Magazin Ece Erken Ebru Polat Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Lionel Messi Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Koronavirüs önlemleri kapsamında market denetimi ve dilenci operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 20:00:57. #1.15#
title