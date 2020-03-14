Koronavirüs önlemleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları...
Koronavirüs önlemleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
14.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:46
Koronavirüs önlemleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
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Kaynak: AA