Koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara'da sessiz maç
Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçlarından MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında koronavirüs sebebi ile alınan önlemler kapsamında tribünler boş kaldı.
13.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:06
Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçlarından MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında koronavirüs sebebi ile alınan önlemler kapsamında tribünler boş kaldı.
Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'u karşı karşıya getiren maçta 22 bin kişilik kapasiteye sahip Eryaman Stadyumu, son günlerde alınan koronavirüs önlemleri kapsamında boş kaldı. - ANKARA
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Kaynak: İHA