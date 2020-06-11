Koronavirüs önlemleri Burdur'da polis ekipleri, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent girişlerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Burdur'da polis ekipleri, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent girişlerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Hıfzısıhha Kurulu kararınca maske takmanın zorunlu olduğu Burdur'da ekipler, kenti Antalya ve Afyonkarahisar'a bağlayan iki karayolunda kurdukları kontrol noktasında sürücüleri maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları yönünde uyardı.

Ekipler, sürücülere hijyene de dikkat etmeleri konusunda bilgi verdi.

Kaynak: AA