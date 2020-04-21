Koronavirüs önlemleri Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'dakoronavirüs tedbirlerine devam ediliyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'dakoronavirüs tedbirlerine devam ediliyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik (TDP) ekipleri yoğunluğun olduğu yerlerde sosyal mesafenin korunması uyarısı yaparak, mecbur kalınmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini hatırlattı.

Ekipler ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek gerekli ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yardımcı oldu

İslahiye ilçesinde ise Mehmet (13), Hatice (11) ve Elanur Demir (7) isimli üç kardeş, bilgisayar almak için biriktirdikleri 101 lirayı babaları aracılığıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediklerini iletti.

Aileyi evinde ziyaret eden polis ekipleri, kampanya hesabına yatırmak üzere parayı teslim aldı.

Öte yandan ilçede Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri gönüllü olarak maske üretmeye başladı.

Kaynak: AA